El momento de furia que protagonizó Novak Djokovic en pleno partido y en el día de su cumpleaños: “Quiero pedir perdón”

En vísperas de lo que será Roland Garros que está próximo a comenzar en solamente algunos días y con el objetivo de llegar con rodaje, Novak Djokovic se presentó a disputar el ATP 250 de Ginebra. Pese a que venció claramente a Matteo Ansaldi por los cuartos de final del certamen, el serbio tuvo un inesperado ataque de ira el mismo día que cumple años.

Nole, que supo ser el número uno del ranking ATP durante un largo periodo y ahora ocupa el sexto lugar, no tuvo mayores problemas para derrotar al italiano por 6-4 y 6-4 y así sellar su clasificación a las semifinales, donde este viernes enfrentará al británico Cameron Norrie. Sin embargo, en medio del encuentro ocurrió un suceso que no estaba en los planes de ninguno de los presentes.

Si bien ya había ganado el primer set, cuando Ansaldi le quebró el cuarto game del segundo parcial, Djokovic destrozó su raqueta contra el polvo de ladrillo. Notablemente enojado por lo ocurrido durante el juego, el oriundo de Belgrado debió reemplazar su raqueta luego de haberla hecho pedazos en la cancha central del Genoveva Open.

Al término del partido, el hombre que cumplió los 38 años adentro de una cancha, se refirió a lo sucedido. “Con este frío no ha sido fácil jugar. Y quiero pedir perdón al público por romper la raqueta. No es un buen ejemplo, pero son momentos de mucha tensión“, manifestó luego de sacar boleto a la anteúltima instancia de la competición con sede en Suiza.

