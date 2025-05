La inseguridad vial en Rafaela es alarmante y las autoridades tienen que hacer algo urgente

Resumen en Frases Clave sobre Inseguridad Vial en Rafaela

Creciente Inseguridad Vial: Aumentan los accidentes y no hay acciones efectivas de la municipalidad.

Desrespeto a Normas de Tránsito: Automovilistas, motociclistas y peatones ignoran las reglas.

Necesidad de Expertos: Es crucial contar con personas capacitadas para implementar políticas de seguridad vial.

Tres Pilares de Seguridad: "Presencia, permanencia y rigurosidad" son fundamentales para la efectividad de las políticas.

Deficiencia en Semáforos: Rafaela carece de suficientes semáforos, lo que contribuye a los accidentes.

Urgencia en Campañas: Es esencial realizar campañas continuas sobre educación vial.

Conductas Inaceptables: Peatones cruzan en lugares peligrosos y automóviles no se detienen en sendas peatonales.

Compromiso Necesario: Es hora de actuar de forma responsable para mejorar la seguridad vial en Rafaela.

La inseguridad vial en Rafaela es realmente alarmante y crece día a día. Las crónicas policiales sobre accidentes en la vía pública se multiplican y no observamos, por parte de la municipalidad, una actitud decidida a enfrentar este flagelo que ya no se soporta. Los automovilistas, motociclistas y peatones no respetan las normas de tránsito. En materia de seguridad vial, Rafaela es un verdadero caos.

En muchas ocasiones hemos expresado que resulta imprescindible abordar esta problemática con personas capacitadas, ya que la responsabilidad en este tema no es para cualquiera. Si en Rafaela no hay alguien que esté en condiciones de implementar una política de seguridad vial responsable y efectiva, será cuestión de buscar por otras latitudes, pero no se puede quedar inactivo.

Cualquier política de seguridad y educación vial tiene tres pilares fundamentales: "presencia, permanencia y rigurosidad". Sin estos pilares, cualquier política o campaña en materia de seguridad es ineficaz y, casi, sin sentido. Rafaela tiene sectores neurálgicos que deben ser abordados de forma urgente; además, se debe avanzar en la semaforización de lugares que aún no la tienen. La realidad es que Rafaela cuenta con pocos semáforos, y esta es una falencia que contribuye a la gran cantidad de accidentes que se registran a diario.

Es importante que existan campañas de manera permanente. Los peatones, así como los automovilistas y motociclistas, no respetan las normas de tránsito; por ejemplo, las sendas peatonales casi no son respetadas. Los autos no se detienen cuando un peatón va a cruzar y, a su vez, los peatones cruzan por cualquier lugar, lo cual es inaceptable.

Es hora de "ponerse las pilas" y trabajar de manera consciente y responsable por una Rafaela más segura en materia vial. "Si se pudo evitar, no es un accidente".