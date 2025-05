"Estamos lejos de un éxodo o de romper Unidos", dijo Scaglia tras el voto porteño

Las elecciones legislativas del último fin de semana en Capital Federal dibujaron un escenario sombrío para el PRO, que quedó en tercer lugar. Las versiones sobre una diáspora de referentes y militantes se multiplicaron y expuso el debilitamiento de la fuerza en un distrito que venía siendo clave para el sector.

En Santa Fe, antes de que las hipótesis de dispersión en Unidos se reforzaran, Maximiliano Pullaro se mostró el mismo lunes posterior al comicio junto a Gisela Scaglia. El mandatario visitó a su vice en el despacho del Senado y la respaldó. Scaglia es, justamente, quien preside el Pro en Santa Fe.

En diálogo con El Litoral, la dirigente galvense analizó los resultados porteños y el futuro de su partido.

- ¿Cómo repercute la derrota electoral en el Pro a nivel nacional y en la provincia?

- Bueno, yo pongo lo de la Capital Federal como una elección más. No la pongo como 'la elección de la Argentina'. El PRO se jugaba cosas importantes porque gobernamos la ciudad, pero tampoco en los términos destructivos que se planteó después. Los partidos ganan y pierden elecciones, siempre. Sí es cierto que a nosotros nos había tocado una racha de ganar siempre, 11 veces en la Capital Federal. Entonces, lo sorpresivo es no ganar. Pero uno no puede pensar que toda la vida va a ganar elecciones. También creo que en la Capital Federal, la gente en vez de municipalizar o provincializar, de pensar en los problemas de la ciudad de Buenos Aires, eligió pensar en una disputa en términos nacionales. Y ahí creo que se nacionalizó tanto la discusión que la consigna terminó siendo 'libertarios versus kirchnerismo'. Pero sí creo que dentro del PRO hay como un camino ahora de replantear algunas cuestiones. Yo lo venía diciendo hace mucho tiempo por mi partido; es momento de cambiar el eje y pensar en proyectos que son provinciales, que vienen del interior. En esta etapa, no necesariamente todo vaya a ser desde Capital Federal. Estábamos acostumbrados a que el PRO dirigía desde ahí y yo digo, 'bueno, hoy el PRO tiene dos gobernadores, uno muy al sur (Nacho Torres), uno en el centro de la provincia del país (Rogelio Frigerio), me tiene a mí como vicegobernadora… Entonces, hay personas del interior que tenemos hoy una voz y estamos mostrando otras gestiones. Me parece que eso también tiene que ser al menos entendido desde nuestro partido como algo que creció y que puede cambiar el eje. Quienes somos del interior tenemos mucho para decir y para plantear.

- ¿Puede terminar siendo esto una oportunidad?

- Bueno, es que me parece que hay una segunda generación del PRO y esto no es jubilar a alguien porque estamos lejos de eso, pero sí entender que hay un recambio generacional en las figuras del partido y que hoy probablemente las figuras que gobernaron y que fueron las más visibles para nuestro espacio, ya no sean las que van a volver a ocupar cargos públicos y sí lo haga una nueva camada de dirigentes que puede venir desde Silvia Lospennato, Nacho Torres, Rogelio, mi persona… Ahí hay como un semillero grande de un montón de personas que vamos a seguir dentro del partido. Yo en esto no me corro; no es que digo, 'perdieron en la Capital, entonces nos desafiliamos del PRO'. Parece una locura esa lectura tan lineal que hoy se está haciendo.

- ¿Ve en el PRO de Santa Fe algún tipo de éxodo posible?

- Los que se querían ir, ya se fueron o por lo menos ya están en otros proyectos y me parece que el resto está más sólido que nunca donde estamos. Hace poquitos días conformamos la asamblea del partido. En esa reunión vino gente de distintos puntos de la provincia a representar a sus territorios para llevar adelante la asamblea. Hoy tenemos en las elecciones del 29 de junio, listas de concejales e intendentes en un montón de localidades que van a pelear con el sello del PRO, en Unidos, obviamente. Vamos a ir a la reforma de la Constitución con un grupo de convencionales constituyentes que representan dentro de Unidos al PRO también, y nosotros seguimos gestionando con el gobernador. Hay un ministro, hay funcionarios, hay secretarios de estado... Me parece que estamos lejos de un éxodo o de romper Unidos; al contrario, yo los mensajes que recibí de casi todos los dirigentes fueron de que estamos más fuertes que nunca.

- ¿Qué rol cree que va a tener a partir de ahora Mauricio Macri?

- El mismo rol que tuvo hasta ahora. Mauricio no ocupa cargos públicos y hace mucho tiempo que viene diciendo que él no los quiere ocupar. Se puso como presidente del partido para aglutinar un espacio y poder darle una forma y una voz al PRO, y creo que hasta acá lo viene haciendo muy bien en términos de presidente de la fuerza. Ha sido una persona muy responsable con la Argentina y con la democracia y me parece que si el PRO el año pasado no hubiera acompañado todo lo que acompañó, hoy Javier Milei estaría enfrentando un juicio político. Me parece que en eso hay que darle un reconocimiento especial a Macri porque fue el que tuvo una lectura no egoísta y la cabeza de un republicano. Las personas que entienden realmente la república como la entiende Macri, no pueden pensar nunca en querer jubilarlo o sacarlo de la cancha. Yo no me lo imagino fuera del juego porque además no es una persona con un espíritu destructivo; todo lo contrario. Y aún cuando se comió muchas patadas, él siguió apostando a las ideas. Sin Macri no hubiera habido Ley Bases, ni los vetos presidenciales. Hasta evitamos el juicio político por el escándalo de la criptomoneda, que era muy grave… Ahí estuvimos con mucha responsabilidad. Te aseguro que si hubiera habido alguna de esas cosas el año pasado, probablemente no estaríamos hablando de una paz democrática como la que tenemos ahora; creo que hubiéramos tenido caos. Y eso se evitó por personas republicanas como Macri.

