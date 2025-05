¿Para qué sirve tomar té de cáscara de naranja? Estos son sus beneficios para la salud y cómo prepararlo

Las naranjas son conocidas por su riqueza en nutrientes que contribuyen a diversas funciones del organismo, siendo las más populares el refuerzo del sistema inmunitario y la mejora del estado de la piel. Pero, a pesar de ser reconocida por las bondades de su pulpa, su cáscara −usualmente desechada− también posee componentes que pueden ofrecer beneficios significativos para la salud física y, sorprendentemente, la mental.

Cabe destacar que, en conversación con LN Bienestar, Juliana Gimenez, licenciada en Nutrición reveló que esta fruta posee vitamina C, antioxidantes, grandes cantidades de fibra y, en menor cantidad, potasio, folatos y calcio. “Gracias a ellos en el cuerpo aumenta la función inmunológica, mejora la digestión y se estabiliza el sistema cardiovascular”, dijo. No obstante, advirtió que estas propiedades son recibidas únicamente cuando la fruta se consume entera y no tomando su jugo.

Beneficios de la cáscara de naranja

Aunque suele terminar en la basura, la cáscara de naranja concentra compuestos bioactivos que no están presentes en igual proporción en la pulpa, por lo que su consumo es extra beneficioso. Además de los beneficios ya mencionados del interior de la fruta, su parte exterior tiene riqueza en flavonoides, aceites esenciales y fibra dietaria que la convierten en un complemento ideal que distintos estudios e instituciones médicas han empezado a destacar por sus efectos. A continuación, algunos de ellos.

Aliada de la salud cardiovascular

Un estudio publicado en Frontiers of Sustainable Food Systems reveló que las cáscaras de naranja tienen el potencial de reducir los triglicéridos, el colesterol total, la glucosa y la presión arterial sistólica; todos factores de riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y diabetes.

Repleta de fibra

Según informa el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) una cucharada de cáscara de naranja aporta aproximadamente cuatro veces más fibra que el interior de la fruta. Asimismo, la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard comunica que los alimentos ricos en fibra también tienen el potencial de reducir el riesgo de enfermedades crónicas, como la diabetes y la enfermedad diverticular.

Mejora el estado de ánimo

Comer la totalidad de una naranja −incluida su cáscara− puede reducir el riesgo de depresión en un 20 por ciento, según un estudio dirigido por el Dr. Raaj Mehta, profesor de medicina en la Facultad de Medicina de Harvard y médico del Hospital General de Massachusetts. Esto, explicó a Harvard Gazette, podría deberse a que la naranja estimula el crecimiento de Faecalibacterium prausnitzii (F. prausnitzii), un tipo de bacteria que se encuentra en el intestino humano e influye en la producción de los neurotransmisores serotonina y dopamina, conocidos por mejorar el estado de ánimo.

Estimula la buena digestión

En 2023 USDA emitió un comunicado en el que se revelaba que Arland T. Hotchkiss, químico especializado en carbohidratos del Centro de Investigación Regional del Este de EE.UU. (ERRC) y sus colaboradores demostraron por primera vez que la pectina, un tipo de carbohidrato presente en la cáscara de naranja, tiene propiedades prebióticas. “Los prebióticos son alimentos o nutrientes no digeribles que estimulan el crecimiento de bacterias probióticas beneficiosas en el intestino grueso. Estas estimulan la salud y ayudan a prevenir el crecimiento de patógenos transmitidos por los alimentos", dijo Hotchkiss.

Té de cáscara de naranja

Es una alternativa más sabrosa y amigable que consumir la cáscara sola, ya que su sabor se suaviza al infusionarse, volviéndola más agradable al paladar. El té de cáscara de naranja se elabora con la parte externa seca de la fruta, rica en aceites esenciales, flavonoides y antioxidantes naturales. Su consumo aporta los beneficios mencionados previamente y, además, se lo valora por sus efectos relajantes y saciantes.

Se necesita:

Cáscara de una naranja, preferiblemente orgánica para evitar residuos de pesticidas

1 litro de agua

Ralladura de jengibre (opcional)

Gotas de limón (opcional)

Paso a paso:

Lavar bien la naranja antes de pelarla para asegurarse de que la cáscara esté libre de impurezas

Hervir el agua en una olla y añadir la cáscara de naranja

Dejar hervir a fuego lento durante unos 10-15 minutos

Si se lo desea, añadir ralladura de jengibre y unas gotas de limón para potenciar el sabor

Colar la infusión y servirla caliente en una taza

