El delicado episodio que vivió una famosa tenista en Roland Garros: se descompensó y fue atendida en pleno partido

Emma Raducanu logró superar un complicado debut en Roland Garros 2025 al vencer a la china Wang Xinyu en tres sets, con parciales de 7-5, 4-6 y 6-3, a pesar de enfrentar problemas físicos durante el encuentro. La británica de 22 años tuvo que solicitar atención médica en el primer set debido a un malestar que la obligó a detener el juego cuando lideraba 6-5. Este triunfo le permite avanzar a la segunda ronda, donde se enfrentará a la polaca Iga Swiatek, número 5 del mundo y campeona defensora del torneo.

Raducanu mostró signos de incomodidad desde el inicio del partido contra la tenista china. Durante el tiempo médico que tuvo que solicitar ante su malestar, se le tomó la temperatura y la presión arterial, además de aplicarle hielo en el rostro. Tras consumir agua y algo de fruta, la tenista pudo continuar el juego, llevándose el primer set por 7-5. Sin embargo, Wang logró igualar el marcador al ganar el segundo set 6-4, llevando el partido a un tercer y decisivo set, donde Raducanu finalmente se impuso.

La británica llegó al torneo con un problema en la espalda, algo que ella misma había reconocido antes del inicio del Abierto de Francia. En declaraciones previas, explicó que había sufrido un espasmo en Estrasburgo y que estaba trabajando con fisioterapia y calor para manejar la situación. Aunque el descanso médico solicitado durante el partido no parecía estar relacionado con esta lesión, Raducanu admitió que no se encontraba al 100% físicamente.

“Estoy contenta por mi espíritu de lucha y orgullosa de haber ganado un partido en el que estuve cerca de retirarme. Odio hacerlo, así que intenté continuar a ver si el dolor iba remitiendo. He terminado el partido bastante mejor, así que confío en que un buen descanso me dé la opción de competir el miércoles”, comentó tras el encuentro.

“No me sentí muy bien. Me habría sentido peor si hubiera perdido. Lo pasé muy mal desde el principio. Me enfrentaba a una rival muy dura. Puede quitarte la raqueta de las manos”, explicó sobre sus problemas. A su vez, se mostró optimista por haberse recompuesto físicamente: “Estaba muy desanimada, pero estoy muy contenta de haber encontrado la manera. Las primeras rondas nunca son fáciles. Creo que puedo sacar algo positivo del hecho de que, como muchos campeones de élite, los mejores jugadores, en la primera ronda salvan puntos de partido y lo pasan realmente mal”.

También expresó su esperanza de recuperarse completamente para su próximo desafío contra Swiatek: “Será uno de esos partidos que me den una idea clara de dónde está mi nivel y qué me falta por desarrollar. No tengo nada que perder, es un gran desafío y voy a salir a ser muy agresiva”.

Por su parte, Iga Swiatek comenzó su defensa del título con una sólida victoria sobre la eslovaca Rebecca Sramkova, a quien derrotó en sets corridos por 6-3 y 6-3. La polaca, que busca convertirse en la primera jugadora en la Era Abierta en ganar cuatro Roland Garros consecutivos, mostró su dominio en el polvo de ladrillo parisino, donde acumula 22 victorias consecutivas desde 2022.

Aunque no ha conseguido títulos en lo que va del año y ha perdido posiciones en el ranking, la polaca se mostró confiada tras su debut. “Estoy feliz con mi rendimiento. Amo jugar acá”, declaró al finalizar el partido. El historial entre Swiatek y Raducanu favorece ampliamente a la polaca, quien ha ganado los cuatro enfrentamientos previos entre ambas.

Sin embargo, Swiatek no subestima a su próxima rival. En conferencia de prensa, destacó las cualidades de Raducanu, como su potente derecha y su habilidad para usar el topspin. “Será un partido intenso y me enfocaré en mi trabajo”, afirmó. Además, valoró el logro de la británica al ganar el US Open a los 18 años, aunque señaló que para las jóvenes del circuito puede ser más sencillo sorprender en un Grand Slam debido a las menores expectativas. “Para una adolescente es más fácil ganar un Grand Slam que después de tantos años en el circuito. Sos la sorpresa, nadie se fija en vos y las expectativas son más bajas”, sentenció.

