A partir del próximo viernes, la provincia de Santa Fe vuelve al "modo campaña"

A partir del viernes, la provincia de Santa Fe volverá a ingresar en "modo campaña". Ese día, comenzará formalmente el período proselitista de cara a las elecciones generales para renovar cargos locales que se celebrarán el próximo 29 de junio.

"Vamos a tener elecciones municipales y comunales en los 19 departamentos de la provincia. Se van a elegir intendentes, cinco de ellos por primera vez. También tenemos la renovación parcial de 65 concejos municipales y de manera total en 300 comisiones comunales y órganos controladores de cuenta", precisó ante la consulta de El Litoral, el secretario electoral de la provincia, Pablo Ayala.

El funcionario recordó que desde la presente semana se activará toda la logística para comenzar a convocar a las más de 30.000 autoridades de mesa que se desempeñarán en la elección.

"Desde el viernes – precisó-, vamos a comenzar a emitir los telegramas. Recordemos que los enviamos a través de correo electrónico, fundamentalmente tomando como base quiénes trabajaron ya en las elecciones primarias del pasado 13 de abril. Y en caso de que haya alguna vacancia, generamos una nueva designación", explicó.

Software

También para el próximo viernes a partir de las diez en el Data Center, se prevé la exhibición y auditoría de software. Han sido notificados los apoderados y autoridades de los partidos políticos que participarán de la elección. En simultáneo, la provincia ya ha ordenado la impresión de las boletas que se utilizarán.

Al respecto, Ayala recordó que se utilizarán boletas en tamaño de hoja A4, con una reducción sustancial de la cantidad de candidatos. Como se sabe, para la categoría concejales tanto en la ciudad de Santa Fe como de Rosario, las primarias habían arrojado un amplísimo menú de opciones con más de 50 postulantes en cada uno de esos distritos. Para la elección general, en cambio, la oferta será notablemente menor.

"En la ciudad de Rosario – precisó Ayala-, solamente disputarán la elección siete listas de candidatos, en tanto que seis lo harán para renovar bancas en la ciudad de Santa Fe. El resto de los partidos políticos y frentes no lograron alcanzar el piso o umbral electoral y no pasaron a la elección general. La boleta es, entonces, visualmente más cómoda y prolija".

Escrutinio

Sobre la base de una reducción significativa en la cantidad de candidatos y una simplificación de la boleta a utilizar, Ayala confió en que el día de la elección se logrará un escrutinio ágil y rápido. "Obviamente, siempre recalcamos que no tenemos apuro porque queremos que las autoridades de mesa y los fiscales desarrollen su actividad de forma tranquila, pero sí; el procedimiento de escrutinio provisorio va a ser mucho más rápido, si lo comparamos con la elección que tuvimos en abril, donde además, se elegían convencionales constituyentes", planteó.

A propósito de ello, recordó que este jueves a partir de las 10 en el Parque de la Constitución, se entregarán los diplomas a los 69 convencionales constituyentes que resultaron electos y que modificarán la carta magna de Santa Fe a partir del 14 de julio.

