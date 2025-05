Llegó el frío: Provincia recuerda cómo prevenir enfermedades respiratorias e intoxicaciones por monóxido de carbono

Ante el descenso de temperaturas, el Gobierno Provincial a través del Ministerio de Salud recuerda a la población una serie de medidas clave para prevenir infecciones respiratorias y proteger especialmente a las personas más vulnerables. Además, advierte sobre los riesgos de intoxicación por monóxido de carbono, un gas tóxico que puede resultar letal.

Las infecciones respiratorias, como la gripe, Covid-19 o bronquiolitis, se transmiten principalmente por contacto con secreciones respiratorias. Para prevenirlas, se recomienda:

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.

Cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar.

No compartir vasos ni cubiertos.

Limpiar superficies de contacto frecuente con agua y detergente o alcohol al 70 %.

Ventilar todos los ambientes, incluso en los días fríos.

Mantener al día los esquemas de vacunación recomendados.

Las vacunas disponibles en el sistema público protegen contra virus y bacterias que pueden causar cuadros graves, especialmente en personas mayores, bebés, embarazadas y quienes tienen enfermedades crónicas. Es fundamental aplicar las dosis correspondientes según la edad y condición de salud: de Influenza, SARS-CoV-2, Neumococo, Haemophilus Influenzae tipo B, Bordetella Pertussis; y Virus Sincicial Respiratorio, que se brinda en forma gratuita a embarazadas que se encuentran entre las 32 y 36 semanas de gestación.

Síntomas

En caso de presentar síntomas como fiebre, tos o malestar general que interfiera con las actividades diarias, lo indicado es quedarse en casa y evitar el contacto con otras personas, al menos hasta 24 horas después de que desaparezca la fiebre. Además, se debe extremar el cuidado durante los primeros cinco días desde el inicio de los síntomas, evitando el contacto con personas inmunocomprometidas o con factores de riesgo, y mantener medidas como el uso de barbijo, ventilación de ambientes y lavado de manos hasta el día diez.



Calefaccionar en forma segura

Por otro lado, el Ministerio de Salud recuerda que con el uso de estufas, braseros o calefactores aumenta el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono. Este gas se genera por la combustión incompleta de materiales como gas, leña, carbón o kerosene, y es altamente tóxico. No tiene color, olor ni sabor, lo que lo vuelve imperceptible, y puede provocar desde mareos hasta la muerte por asfixia.



Para evitar intoxicaciones, se recomienda:

Ventilar los ambientes todos los días, aunque haga frío.

Comprobar que haya rejillas o aberturas al exterior.

Encender y apagar braseros o estufas a leña fuera de la vivienda.

No dejar artefactos encendidos durante la noche.

Verificar que la llama de los mecheros sea azul (si es amarilla, apagar y consultar a un gasista matriculado).

No instalar calefones catalíticos en dormitorios.

Controlar que los conductos de evacuación no estén obstruidos ni deteriorados.

Los síntomas de intoxicación pueden incluir dolor de cabeza, mareos, náuseas, zumbido de oídos, confusión, vómitos, palpitaciones o incluso convulsiones. Las personas más sensibles son niñas y niños pequeños, embarazadas, personas mayores o con enfermedades cardíacas, anemia o problemas respiratorios.



Si varias personas presentan síntomas compatibles, es clave actuar con rapidez:

Salir inmediatamente al aire libre.

Apagar los artefactos que funcionan a gas o combustible.

Ventilar la casa abriendo puertas y ventanas.

Acudir al centro de salud más cercano y comunicar que se sospecha de intoxicación por monóxido.

Si es necesario, llamar a la línea 107.

El Ministerio de Salud recuerda que todas estas medidas de cuidado son simples pero fundamentales para atravesar el invierno de forma segura.

Fuente: via pais