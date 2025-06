Nico Paz, con la cabeza en la Selección y sin pensar en Real Madrid: “Que pase lo que tenga que pasar”

El nivel de Nico Paz en Como hizo que la Serie A lo premiara como el mejor sub-23 de la temporada y lo mantuviera como una de las fijas de Lionel Scaloni en la convocatoria de la Selección Argentina. Pero además, varios grandes de Europa como el Real Madrid, club del que surgió, mostraron interés en él. Sin embargo, en su llegada al país, el volante ofensivo prefirió mantener los pies sobre la tierra y enfocarse en la Albiceleste.

“Estoy tranquilo, pensando en la Selección y en las vacaciones. Luego se verá y que pase lo que tenga que pasar”, destacó el futbolista de 20 años sobre los rumores del Merengue. Cabe destacar que el conjunto madrileño lo vendió al equipo italiano por seis millones de euros en agosto de 2024, pero al haberlo formado y a sabiendas de su potencial, se incluyó una cláusula de recompra de ocho millones, que incrementa por un millón año tras año.

Hace algunas semanas, el propio Scaloni le hizo una recomendación al elenco más ganador de la Champions League: “Yo no soy nadie, pero si el Real Madrid tiene opción de recompra por Nico Paz yo no lo dudaría. Tiene nivel no solo para jugar ahí sino también para seguir creciendo. Es un jugador que le va a servir a cualquier entrenador”.

Por otra parte, Paz se refirió a quienes serán sus nuevos compañeros en los entrenamientos: Franco Mastantuono, Kevin Lomónaco y Mariano Troilo. “Lo están haciendo muy bien. Me alegro porque se lo merecían”, destacó.

Finalmente, el hispano-argentino se mostró contento por el regreso de Ángel Di María al fútbol argentino: “Es una noticia importante. Creo que él tenía ganas de volver y también me alegró por la decisión que tomó él”.

Fuente: 442