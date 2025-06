Ignacio Torres criticó al Congreso y pidió una reforma fiscal con participación provincial

Críticas al Congreso: Ignacio Torres cuestionó fuertemente la calidad del debate legislativo, calificándolo de “mediocre” y “falto de respeto y tolerancia”.

Escándalos recientes: Sus declaraciones se dieron tras los cruces entre libertarios y kirchneristas por el caso Libra y el debate jubilatorio.

Reforma fiscal federal: Torres pidió incluir a las provincias en una futura reforma fiscal, destacando la necesidad de equidad y previsibilidad.

Rol de los gobernadores: Reivindicó el protagonismo de los mandatarios provinciales en decisiones económicas estructurales.

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, lanzó duras críticas al funcionamiento del Congreso de la Nación y a la calidad del debate legislativo, en medio de un clima político marcado por insultos, peleas y sesiones escandalosas. En declaraciones radiales, el mandatario patagónico apuntó tanto contra oficialistas como opositores y cuestionó el nivel de discusión que se está viendo en el recinto.

“La discusión parlamentaria es bastante mediocre”, disparó Torres en diálogo con AM 990. “Nunca vi que se vayan las manos en medio de una sesión ni que se digan las barbaridades que se están diciendo ahora. A mí no me resulta gracioso. Me parece triste para el país”, agregó, con tono de preocupación.

El gobernador, que fue senador y diputado antes de asumir el Ejecutivo provincial, no ocultó su malestar por el clima legislativo, al que definió como “falto de respeto y tolerancia”. Sus críticas se dan en el marco de los recientes cruces entre bloques libertarios y kirchneristas por la conformación de una comisión investigadora del caso Libra, que derivó en escándalos en el recinto y tensiones durante el tratamiento del proyecto de aumento a los haberes jubilatorios.

Para Torres, el Congreso “sigue votando las leyes menos malas” y actúa con superficialidad. “Lo que necesitamos es seriedad, previsibilidad, seguridad jurídica y calidad institucional”, sostuvo.

Llamado a una reforma fiscal federal

En paralelo a sus críticas al Parlamento, el gobernador chubutense se refirió a la reciente cumbre de mandatarios provinciales en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en la que resolvieron convocar al Gobierno nacional a discutir una eventual reforma fiscal con alcance federal.

“La reunión del CFI es un llamado a ser vinculantes en una reforma que todavía no está clara, pero donde las provincias debemos ser parte”, indicó Torres. Y celebró que, pese al año electoral, todos los gobernadores estén sentados en la misma mesa para tratar un tema estructural.

Según el mandatario, la reforma debería contemplar el “esfuerzo de los contribuyentes” y corregir las “competencias fiscales entre provincias” con un criterio de justicia. “La Argentina que trabaja, produce y genera necesita previsibilidad y equidad fiscal. Esa discusión no puede darse sin las provincias”, concluyó.

Las declaraciones de Torres lo muestran tomando distancia del ruido legislativo, y al mismo tiempo, reafirmando el protagonismo que los gobernadores buscan tener en las decisiones económicas clave del país.