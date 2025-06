¿Boca o River? Cristiano Ronaldo confirmó contactos desde Argentina para jugar el Mundial de Clubes

Con su contrato en Al Nassr a punto de finalizar y con varios clubes interesados en contar con sus servicios, Cristiano Ronaldo hizo un anuncio clave para su futuro: no jugará el Mundial de Clubes. El Bicho aseguró que está “prácticamente decidido” que no participará del certamen, pero reveló que tuvo contactos con un club argentino para participar.

“Hubo muchos contactos. Hubo cosas que tenían sentido y otras que no. No se puede ir a todas las competiciones. Hay que pensar a corto, medio y largo plazo. Está prácticamente decidido de mi parte que no iré al Mundial de Clubes, pero he recibido muchas invitaciones“, aseguró el Bicho en la conferencia de prensa previa al Portugal vs. España del domingo.

Después, reveló: “Tengo un cariño muy especial por Argentina. Mi mujer es argentina. ¿Cómo no se puede tener un cariño? He tenido invitaciones para jugar el Mundial de Clubes desde Argentina. Nunca fui a Argentina, pero quiero ir. Tengo mucho cariño por los argentinos”. De esta manera, el astro portugués confirmó los acercamientos de Boca y River.

Qué dijo Cristiano Ronaldo sobre la posibilidad de ser compañero de Messi

La declaración surgió de una pregunta de un periodista sobre la posibilidad de ser compañero de Lionel Messi antes de su retiro. Primero, soltó una respuesta que le causó gracia a todos los presentes en la sala: “Bueno, boludo… Nunca se sabe”.

“Tengo cariño por Messi. Fuimos rivales durante muchos tiempo y hemos estado en la cima durante 15 años. A mi siempre me trató bien y me respetó mucho como rival. ¿Jugar juntos? Lo veo muy difícil, pero nunca se sabe”, expresó el Bicho.

La posibilidad de retirarse del fútbol

El Bicho también fue consultado por la fecha en la que analiza colgar los botines, a lo que contestó: “No voy a pensar demasiado en el futuro. No tengo muchos más años para poder jugar. Mi carrera habla sola, así que disfruto del momento. No sé decir una fecha. A lo mejor mañana me levanto y no quiero jugar más. En este momento estoy disfrutando. Que corra el aire”.

Fuente: bolavip