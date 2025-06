Milei debería mirar más allá de sus propias victorias

El gobierno de Milei celebra la fragmentación opositora, pero eso le impide negociar con interlocutores claros.

La votación por aumentos a jubilados muestra su debilidad parlamentaria y posible rechazo al veto presidencial.

El oficialismo carece de gestión y voluntad de diálogo; gobierna con un presupuesto prorrogado y sin propuestas.

PRO y radicalismo están divididos, pero sus votos siguen siendo clave e imprevisibles.

Milei actúa con arrogancia, como si tuviera apoyo absoluto, aunque su base electoral es limitada.

Cristina Kirchner busca victimizarse ante una probable inhabilitación, pero su peso real en el PJ disminuye.

El Presidente desaprovecha la oportunidad de construir consensos y se aísla cada vez más políticamente.

El gobierno de Javier Milei festeja lo que cree ser un escenario político ideal: una oposición fragmentada, sin liderazgo claro, y una imagen presidencial que se proyecta como única figura dominante. Pero esa lectura triunfalista es, en el mejor de los casos, miope. La otra cara de la Luna —la que el Presidente no parece querer mirar— revela que esa misma fragmentación le está quitando los interlocutores mínimos indispensables para gobernar con estabilidad y previsibilidad.

La reciente votación en Diputados sobre el aumento a jubilados es un ejemplo claro: Milei no solo no logró evitar la aprobación del proyecto, sino que podría enfrentar un rechazo a su veto si el Senado también lo avala. Ni siquiera su bloque está seguro de contar con los votos necesarios para sostenerlo. A eso se suma un hecho inquietante: cada vez más legisladores no tienen incentivos para obedecer, porque el oficialismo no ofrece ni acuerdos, ni ideas, ni gestión.

El desorden opositor incluye al radicalismo, hoy en una parálisis alarmante, y al PRO, cada vez más desgajado entre los fieles a Macri, los díscolos y los bullrichistas, cuya permanencia en el bloque es vista como un estorbo por sus propios compañeros. Aún así, los votos de esas tribus dispersas son hoy más decisivos que nunca, y su imprevisibilidad, un problema crónico para un gobierno que no sabe ni quiere negociar.

La respuesta del oficialismo, sin embargo, ha sido la arrogancia. Gobernar con un presupuesto prorrogado de 2023, sin sentarse a discutir uno nuevo, es tan cómodo como irresponsable. El superávit fiscal se ha convertido en un tótem incuestionable, incluso si eso implica desatender a siete millones de jubilados y enfrentar una crisis social creciente. “No se negocia”, dicen en Casa Rosada. Pero no hacer nada tampoco es una política.

Milei gobierna como si los votos del balotaje le hubieran dado carta blanca eterna. La verdad es que ganó con apenas el 30% del padrón total. Su capital político es mucho más frágil de lo que aparenta y los tropiezos de gestión empiezan a corroer la épica libertaria. Incluso sus potenciales aliados en el PRO desconfían de su falta de flexibilidad. Pretender imponer el nombre “La Libertad Avanza” a toda una coalición revela más un espíritu sectario que una vocación frentista.

Y mientras la política oficialista se enreda en su propia autocomplacencia, el peronismo se mira en el espejo roto de su vieja jefa. Cristina Fernández de Kirchner juega una última carta, intentando victimizarse antes del probable fallo judicial que la deje fuera del juego electoral. Su peso simbólico sigue siendo grande, pero su utilidad práctica para el PJ bonaerense es cada vez menor. Hoy, muchos en el peronismo buscan su propio camino sin ella.

En este tablero fragmentado, errático y sin liderazgos sólidos, el Presidente tendría una oportunidad de oro para liderar con generosidad, visión y capacidad de articulación. En cambio, prefiere la soberbia del monólogo. Cree que la oposición dividida lo fortalece, sin advertir que, al mismo tiempo, le vuelve ingobernable el Congreso y lo aísla del resto del sistema político. La otra cara de la Luna no es solo una metáfora: es la realidad que Milei se niega a ver, pero que inevitablemente lo alcanzará.