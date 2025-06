Pullaro contundente: "Quiten las retenciones al campo ya"

Resumen en frases clave

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, inauguró Agroactiva 2025 y solicitó la eliminación de las retenciones al campo.

En su discurso, enfatizó la importancia de que las ganancias del sector agropecuario se queden en la región.

Agroactiva destaca como la mayor muestra agroindustrial de Argentina, reafirmando a Santa Fe como eje agrícola, industrial y logístico.

Pullaro valoró el compromiso de los trabajadores del campo e industria, resaltando la reinversión de sus ganancias en las comunidades locales.

Advertió sobre el riesgo de políticas de importación de maquinaria usada, que podrían dañar la industria local y la soberanía económica.

Abogó por la protección del INTA y destacó la inversión en ciencia y tecnología para el desarrollo del país.

La participación de autoridades y representantes del sector acentúa su posición como defensor del campo en un contexto económico complicado.

En un contexto donde las políticas económicas nacionales generan un creciente malestar entre los productores, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, ha tomado una posición clara y decidida en la inauguración de Agroactiva 2025 en Armstrong. Su mensaje, dirigido especialmente a Javier Milei, dejó en evidencia la necesidad apremiante de eliminar las retenciones al campo. «Quiten las retenciones para que cada peso que genere el campo quede en el campo y en nuestra región», reclamó ante un auditorio compuesto por productores, empresarios y funcionarios que comparten su inquietud por el futuro del sector.

Bajo el lema «Donde el campo levanta su bandera», Agroactiva no solo celebró su importancia como la muestra agroindustrial más grande del país, sino que también subrayó la fortaleza de Santa Fe, una provincia que no solo se identifica con la agricultura, sino que también es un pilar industrial y logístico de Argentina. Pullaro enfatizó: «Santa Fe es campo, es industria, son los puertos», recordando a todos la relevancia estratégica de la región en la economía nacional.

El compromiso de los trabajadores del campo y la industria, destacado por Pullaro, merece ser resaltado. Él afirmó que «nuestra gente, nuestros chacareros e industriales, no se llevan lo que ganan a paraísos fiscales, sino que reinvierten cada peso que generan». Esta declaración pone de relieve un punto fundamental: el verdadero motor de la economía argentina reside en quienes trabajan arduamente en la tierra y la industria, quienes buscan no solo su beneficio personal, sino el bienestar de sus comunidades.

Sin embargo, Pullaro lanzó una advertencia seria respecto a las políticas de importación de maquinaria usada. Su análisis es certero: «Si perdemos nuestra industria, nos va a costar recuperarla. El daño que podemos generar hoy lo vamos a pagar durante mucho tiempo». Este tipo de políticas dañinas no solo amenazan el futuro inmediato de la industria local, sino que también plantean un desafío a la soberanía económica de la región y, por ende, de la nación. La defensa de la industria nacional no es un capricho, sino una cuestión de supervivencia económica.

Además, el gobernador abogó por la protección y promoción de instituciones como el INTA, que representan el ideal de un país que invierte en ciencia y tecnología. Pullaro enfatizó: «Argentina no saldrá adelante con el capital financiero, sino con estos gringos que trabajan y se esfuerzan para hacer grande al país». En este sentido, su reconocimiento a quienes sostienen la agricultura y la industria refleja una visión de desarrollo que trasciende lo meramente económico.

La presencia de diversas autoridades políticas y representantes del sector privado y académico durante la inauguración agrega un peso significativo al reclamo de Pullaro. Su discurso, directo y sin matices, posiciona al gobernador como una de las voces más audaces en la defensa del campo en un clima nacional donde las tensiones por la política económica se intensifican. Es momento de que se escuchen más voces como la de Pullaro, que interpelan con claridad a un sistema que parece olvidar la importancia de quienes, con su esfuerzo, mantienen a flote la economía del país.