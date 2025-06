La hipocresía de los que critican a Milei

Por Carlos Zimerman

Resumen en frases clave

Quienes critican a Milei por el Garrahan son verdaderos hipócritas que poco y nada les interesa la situación de los niños y los discapacitados; solo buscan su propio beneficio. Son los mismos que no dijeron nada cuando Cristina Kirchner se robó toda la Argentina, o cuando Alberto Fernández hacía una gran fiesta en Olivos mientras todos estábamos encerrados. También son los que se mantuvieron callados durante el escándalo del vacunatorio VIP, que causó tantas muertes. Se quedaron en silencio cuando nos encerraban en pandemia por cuestiones políticas, sin que les importara lo más mínimo la salud de los argentinos.

Nadie pone en tela de juicio que la salud en general tendría que tener un mayor presupuesto, pero esto no es de ahora, viene desde hace mucho tiempo, Milei hace solo un año y medio que es presidente y se tuvo que hacer cargo de un país devastado por la mafia kirchnerista.

A muchos de estos defensores del Garraham los vi en fotos con Cristina y con Alberto Fernández. Vergüenza les debería dar, pero no; se dan el lujo de criticar y poner palos en la rueda. Son golpistas, golpistas corruptos.

Basta de hipocresía, basta de escuchar a los moralistas que se sacaban fotos con Cristina Kirchner y Alberto Fernández. El peronismo es el gran cáncer argentino, y el kirchnerismo es la versión mejorada de esta banda de ladrones que ha llevado a Argentina a una de sus peores decadencias. Dejen gobernar a Milei y no sean golpistas; él cuenta con el apoyo de la mayoría del pueblo argentino. Esperen hasta la próxima elección y, si la gente los vota, van a tener la oportunidad de cambiar lo que hoy critican. Pero no se hagan ilusiones: los argentinos no queremos más corrupción, mugre o robo. Basta de populismo. Dejemos gobernar a Milei; nos devolvió la esperanza y esto no tiene precio, mal que les pese a los personeros de la derrota, a los corruptos y a los ladrones.