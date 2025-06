La lapidaria frase de un campeón del mundo sobre Mastantuono: "Todavía no ganó nada"

Con tan solo 17 años, Franco Mastantuono es una de las grandes figuras de River, ya debutó con la Selección Argentina y además, el domingo se confirmó su venta al Real Madrid, club al que se sumará luego de que dispute el Mundial de Clubes con el Millonario.

Con este presente, el volante no para de recibir elogios, pero no se salva de las críticas. En las últimas horas, un campeón del mundo con la Albiceleste en Argentina 1978, Daniel Bertoni, lanzó una dura frase sobre la jovita del millo.

La crítica de Bertoni a Mastantuono

“Mastantuono tiene carácter, presencia, pero no ha hecho nada todavía, no ganó nada aún. Es un jugador que tiene un proyecto, como Palmeiras con Endrick: hablaban de que era un fenómeno y casi no juega en el Real Madrid. También le va a pasar eso a Franco", dijo en diálogo con DSport Radio.

En este sentido, el exdelantero de Independiente continuó: “Su convocatoria a la Selección le va a hacer bien para ver a qué altura está en estos momentos. Creo que le falta un poco, pero es un jugador de mucha calidad“.

Los números de Mastantuono en River

Matantuono disputó un total de 61 partidos (3076 minutos), en los cuales convirtió un total de 10 goles y aportó 7 asistencias.

Qué dijo Scaloni sobre el pase de Franco Mastantuono al Real Madrid

“Irse al Real Madrid es una cosa gigantesca, hablamos del mejor club del mundo, o uno de los mejores. Es un paso grande para él, que sigue teniendo 17 años”, declaró el DT de la Selección argentina al ser consultado sobre la venta de Mastantuono al conjunto Merengue.

Scaloni aseguró que la noticia lo pone “contento” y pidió no olvidar que es un chico joven: “Necesitamos que todo el mundo que esté a su alrededor sepa que está delante de un chico de 17 años, y lo tenemos que ayudar a que sea todavía mejor”.

Fuente: 442