El “Plan Colchón” no despega: los dólares siguen guardados y sin movimiento

El “Plan Colchón” para incentivar la dolarización interna no ha generado aumento en depósitos ni movimientos en cajas de seguridad.

Desde mayo, los depósitos en dólares disminuyeron 429 millones de dólares.

Muchos dólares se usan para pagar servicios en el exterior, principalmente turismo, afectando el balance del Banco Central.

El impacto del plan será limitado y a largo plazo, ya que la mayoría mantiene los dólares como ahorro.

No hay cambios en la actividad de cajas de seguridad ni en bancos; el crecimiento en servicios privados se debe a la reactivación inmobiliaria.

Factores que frenan la dolarización: desconfianza en el sistema, desconocimiento de riesgos y temor a cambios impositivos.

El Banco Central esperaba esta cautela y ve posible un impacto positivo a mediano plazo, pero por ahora los dólares permanecen “bajo siete llaves.”

A pesar de los anuncios oficiales y el reciente proyecto de ley destinado a proteger a los ahorristas, el llamado “Plan Colchón” aún no muestra señales de despegue. Según fuentes consultadas por Ámbito, ni las cajas de seguridad privadas ni las de los bancos registran incremento en el movimiento de dólares, lo que indica que la “dolarización endógena” avanza con lentitud e incluso parece dar marcha atrás.

Un relevamiento del economista Amílcar Collante, de Profit Consultores, revela que desde el 22 de mayo los depósitos en dólares no solo no crecieron, sino que disminuyeron en 429 millones de dólares. “El movimiento actual está más vinculado al blanqueo del año pasado que a incentivos fiscales, que hoy no existen para que los dólares guardados regresen al sistema formal. El aporte para 2025 será marginal”, explicó Collante. Además, indicó que gran parte de esos dólares se está utilizando para pagar servicios en el exterior, especialmente turismo, una dinámica que genera un desbalance en las cuentas del Banco Central.

Desde la consultora LCG también advirtieron que el impacto del “colchón de dólares” será limitado y estará centrado principalmente en quienes obtengan divisas a través de exportadores. Mientras tanto, Econviews anticipó que estas medidas podrían tener efecto a largo plazo, ya que la mayoría de los poseedores de dólares los mantienen como ahorro y no para consumo o depósitos que impulsen el crédito.

En cuanto al resguardo físico, la situación no difiere. Desde tres bancos principales consultados coincidieron en que no hay movimientos significativos en las cajas de seguridad: “Ni se abren ni se cierran cajas, estamos en niveles históricos de estabilidad”, afirmaron, con disponibilidad incluso de espacios libres. De manera similar, en Hausler, una firma privada de cajas de seguridad, confirmaron que el servicio crece, pero vinculado a la reactivación inmobiliaria, no al regreso de dólares. “No detectamos un cambio en el comportamiento de los ahorristas, aunque mantenemos perspectivas optimistas”, indicó Ignacio Serrano, Chief Marketing Officer de la empresa.

Detrás de esta inercia se esconden varios factores. María Paula Véliz, gerente de Impuestos de Expansión, identificó tres causas principales: desconocimiento de los riesgos de guardar dinero en efectivo, desconfianza hacia el sistema financiero e incertidumbre impositiva. “Aunque el Gobierno propone objetivos claros, muchos recuerdan experiencias negativas anteriores y prefieren esperar para ver si los cambios son sostenibles”, sostuvo.

Desde el Banco Central, su director Federico Furiase explicó que esta cautela era esperada y que no se espera un vuelco inmediato hacia el circuito formal. Sin embargo, consideró que, a mediano plazo, este proceso puede contribuir a un mayor crecimiento económico, mejorar la recaudación y sostener el superávit fiscal.

Por ahora, pese a las medidas y anuncios, los dólares siguen bajo siete llaves, y el “Plan Colchón” continúa sin dinamizarse.