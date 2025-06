Elisa Carrió celebró la condena a Cristina Kirchner pero pidió "no hacer leña del árbol caído"

Elisa Carrió respaldó la condena a Cristina Kirchner y destacó su rol como denunciante desde 2008.

Mostró empatía por la expresidenta y su familia, aunque criticó la falta de prisión preventiva.

Cuestionó duramente al gobierno de Milei, acusándolo de destruir el Estado y despreciar la ley.

Criticó la gestión económica y la situación del sistema de salud.

Apuntó contra Karina Milei y Mauricio Macri con declaraciones irónicas y polémicas.

En una entrevista televisiva, Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, respaldó el fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena por corrupción contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. "Siempre tuve la certeza de que iba a haber justicia", expresó, recordando que su espacio fue uno de los primeros en denunciar irregularidades en la obra pública desde 2008.

Carrió calificó la decisión del máximo tribunal como un acto de "justicia contundente" y subrayó que "en un país normal, ya tendría que haber prisión preventiva hace mucho". Sin embargo, lejos de un tono celebratorio, se mostró empática con la expresidenta: “Yo la he querido. No hubiera querido que termine así. Pienso en su hija y su hijo”. Agregó que la reacción de Cristina fue de “mucho nerviosismo” y pidió respeto por quienes todavía la apoyan: "No voy a hacer leña del árbol caído".

A pesar de su apoyo a la resolución judicial, Carrió fue dura con el Gobierno de Javier Milei. Cuestionó su modelo de "desaparición del Estado" y criticó la gestión económica de Luis Caputo y Santiago Bausili, asegurando que están "en plan electoralista" y desconectados de la realidad de las pymes. También denunció el deterioro del sistema de salud y la fuga de talento médico, citando el caso del Hospital Garrahan.

Sobre el Presidente, fue tajante: “Milei siente placer en someter a los demás y desprecia la ley”. Alertó que teme una condena judicial por la estafa vinculada a la criptomoneda $Libra y que por eso podría buscar controlar la Justicia.

En un cierre polémico, Carrió apuntó contra el círculo íntimo de Milei y, en particular, contra su hermana Karina: “Yo no nací para tener de jefa a Karina Milei. Antes de eso, me suicido en Mar Chiquita”, ironizó. Y lanzó una crítica directa a Mauricio Macri: “¿Con qué vamos a terminar? ¿Con una chica que hace tortas, habla con los perros y tira el tarot?”.

Con estas declaraciones, Carrió volvió al centro de la escena política, combinando su histórica defensa de la Justicia con un fuerte rechazo al rumbo que, según ella, está tomando el país.