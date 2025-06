La sorpresiva declaración de un ex Bayern Munich sobre Boca: "Creo que podría"

Falta muy poco para que Boca Juniors juegue su primer partido en la fase de grupos del Mundial de Clubes 2025. En este contexto, el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo sigue preparándose para enfrentar a rivales de gran experiencia como pueden ser Benfica y Bayern Munich.

Teniendo en cuenta esta situación, Franck Ribery, quien en la actualidad de encuentra retirado se refirió sorpresivamente al cuadro Xeneize.

“Soy un ferviente seguidor de Boca Juniors. Espero poder viajar algún día a Argentina porque me encanta el ambiente que hay allí. Además, creo que podría perfectamente ganar el Mundial de Clubes", dijo.

Además agregó: "Su planteamiento, mentalidad y estado de ánimo son extraordinarios. Va a ser todo un reto para Boca Juniors, pero también para el Bayern y el resto de clubes", añadió.

"Es difícil pronosticar quién ganará o quién pasará de ronda. Intentaré seguir todo lo que suceda y me dejaré guiar por las emociones”, puntualizó el alemán.

¿Cuál es el fixture que tendrá Boca Juniors en el Mundial de Clubes?

Lunes 16 de junio: Boca vs. Benfica, 20:00 (ARG). Estadio: Miami

Viernes 20 de junio: Bayern Munich vs. Boca, 23:00 (ARG). Estadio: Miami

Martes 24 de junio: Auckland City vs. Boca, 17:00 (ARG). Estadio: Nashville

Fuente: 442