Miguel Ángel Russo palpitó el debut de Boca en el Mundial de Clubes: "Hay que estar a la altura"

Cada vez falta menos para el debut de Boca en el Mundial de Clubes ante Benfica, por eso, este domingo desde el Hard Rock Stadium, el DT xeneize, Miguel Ángel Russo, habló sobre el estreno y lo que significa para el club participar en este certamen. No confirmó como formará el equipo.

Las declaraciones de Russo antes del debut de Boca en el Mundial de Clubes

"Estamos hablando mucho de lo que es este tipo de competencia, que no es normal jugar contra equipos importantes con una base en nivel europeo, con una base y una forma de jugar bien definida. Tenemos que estar preparados, pero Boca es Boca y recibo todo eso de todos lados. La gente jugará un papel importante", comenzó diciendo Russo en la conferencia.

Y continuó: "Estos son partidos con equipos importantes, hay que mantener una línea, un orden permanente, entender cómo es el juego. Darnos cuenta de cómo juega el rival y cómo pretendemos jugar nosotros. Acá se compite, es estar a la altura, de la misma manera que el rival. Es un momento importante para Boca. Esto no ocurre siempre, hay que estar a la altura y con el orgullo que esto significa"

En este sentido, agregó: "El mensaje es el del primer día, es Boca. Hay que estar en el nivel. Saber que vamos a jugar tres partidos en siete, ocho días. El primero, siempre digo, es el más importante. Hablamos mucho de ésto, y deseamos que el arranque sea de lo mejor. El equipo esperamos, saben cómo soy yo. Igual en Boca siempre... ustedes se enteran, igual, yo no me enojo, antes me enojaba. Hay que saber guardar, hay que proteger, jugamos muchos partidos. Mañana con un equipo importante y con otro a los cuatro días".

El presente de Cavani

Russo también se refirió al estado del uruguayo que se perderá el debut pero que podría estar en condiciones para los próximos partidos: "Cavani está día a día, vamos hablando, lo vamos viendo. A veces un día más es mejor que muchas cosas. Lo vamos llevando, día a día, de la mejor forma y la mejor manera posible".

