Mársico furioso con Dellasanta: Lo trata de improvisado y mentiroso

Resumen en frases clave:

Mársico defiende su gestión en el Concejo, afirmando que no se han utilizado viáticos ni comprado materiales de prensa.

Critica a Dellasanta por hacer afirmaciones erróneas sobre el presupuesto y advierte sobre su desconocimiento en la materia.

Invita a Dellasanta a debatir en el Concejo y lo acusa de falta de valentía por no buscar información.

Aclara que el presupuesto no siempre se ejecuta completamente y que los concejales deben costear sus propios viajes.

Destaca que la información sobre el uso del dinero del Concejo está disponible para los ciudadanos.

Mársico considera que Dellasanta carece de iniciativas relevantes, limitándose a propuestas poco concretas.

"MARSICO: “NO VOY A CALLAR ANTE UN CANDIDATO IMPROVISADO COMO DELLASANTA, QUE MIENTE”

“En el Órgano Legislativo desde que yo soy Presidente no hay un solo Concejal que haya utilizado un viático; nunca se compró una revista y se terminó con la compra de diarios; muchos concejos municipales tienen pauta oficial para los periodistas, aquí no hay un peso de los fondos del Concejo de Rafaela para los medios de prensa, por lo que no voy a permitir que un trasnochado e improvisado de la política, como Dellasanta me venga a apurar con mentiras, proporcionando datos a los cuáles les otorga la interpretación que él quiere, solo con el ánimo de confundir a la ciudadanía”, apuntó durante Lisandro Mársico.

“Habiendo escuchado a Fabricio Dellasanta en el debate de candidatos y en sus participaciones en los medios, no puedo dejar de opinar sobre el palmario desconocimiento en el tema presupuestario, me remito en esto al Presupuesto del Concejo Municipal, al que hace alusión”, sostuvo el titular del Concejo Municipal”.

“Si quiere debatir conmigo que venga al Concejo, es de poco valiente acusar sin haber venido a pedir información, jamás apareció, su ignorancia en temas presupuestario alarma si es que desea ocupar una banca en el Concejo Municipal”, cuestionó Mársico.

“El Concejo arma un presupuesto lo que constituye un cálculo de gastos y recursos para el próximo ejercicio, no todo lo que está presupuestado se ejecuta, por eso la partida de viáticos de que con total desconocimiento habla Dellasanta, no fue utilizada durante el 2024 y tampoco se va gastar durante el 2025, tiempo en que se extendió y se extiende la presidencia que ejerzo. Que cada concejal se pague su viaje si tiene que trasladarse por un tema de trabajo relacionado con el Concejo, esa es la política que llevamos adelante”, aclaró tajantemente el edil pedepista Lisandro Mársico.

“Todos los ciudadanos tienen el derecho de venir a pedir información sobre la disposición de dinero del Concejo y está a disposición. El único proyecto que le escuche proponer a Dellasanta es que quiere bajar los sueldos de los concejales y que su idea es sacar los adoquines, su falta total de iniciativa, es notable”, sentenció Mársico.