Tras ser elegido mejor jugador del partido, Harry Kane se sumó al club de fans de los hinchas de Boca en el Mundial de Clubes: “Experiencia increíble”

Harry Kane fue un futbolista determinante para el triunfo de Bayern Munich 2-1 sobre Boca en el Hard Rock Stadium de Miami que le valió la clasificación a los octavos de final del Mundial de Clubes. Autor del gol que abrió el marcador en el primer tiempo y asistidor de Michael Olise en el tanto que sentenció la victoria del equipo alemán tras el empate que había establecido Miguel Merentiel, el delantero inglés fue reconocido por su labor con el premio al mejor futbolista del partido.

En materia de reconocimientos, cuando le tocó ejercer la palabra, no solo apuntó al trabajo colectivo del equipo que conduce Vincent Kompany, sino que se encargó de resaltar también el valor competitivo del Xeneize y especialmente a su hinchada, que ya han acumulado más elogios que cualquier otra a lo largo del certamen internacional FIFA que se está disputando en los Estados Unidos.

“Hoy dimos un gran paso, contra un gran equipo. Parecíamos visitantes y fue una victoria importante, pero todavía falta. En el primer tiempo tuvimos una muy buena producción, en el segundo fue más trabado y tuvimos que pelear, pero en general estamos felices con los dos partidos”, comenzó diciendo Kane en diálogo con ESPN.

Y consultado especialmente por el marco que volvió a destacar a los hinchas de Boca desde las tribunas del Hard Rock Stadium de Miami, agregó: “Sabíamos que iba a ser difícil, pero fue una experiencia increíble. Estaban los hinchas de Boca, también los de Bayern que trataron de ayudar lo más que podían. Pero los de Boca hicieron mucho ruido. Se nos hizo muy difícil, por eso esta victoria fue especial. Le doy mucho crédito a los hinchas. Fue una experiencia increíble“

Kompany también elogió a la hinchada de Boca

Vincent Kompany, DT del Bayern Munich, se sumó a la larga lista de protagonistas que en el Mundial de Clubes se han visto maravillados con el marco especial que han dado a las tribunas los hinchas de Boca. “Tuve una larga carrera y amo ser entrenador, pero en partidos como el de hoy me gustaría ser jugador. La gente de Boca fue hostil, pero de buena manera. Y el juego fue agresivo, pero de buena manera. Eso es lo que me gusta del fútbol“, comenzó diciendo.

Y agregó: “Enfrentamos a un gran club, con una hinchada a la que muchos pagarían por ver. Fue una experiencia maravillosa y por eso también quiero felicitar a mi equipo por haber afrontado el desafío de la manera correcta”.

¿Cuándo se define el Grupo C del Mundial de Clubes?

Los partidos de Boca vs. Auckland City y Bayern Munich vs. Benfica se disputarán en simultáneo para evitar cualquier tipo de especulación. Ambos están programados para el próximo martes 24 de junio desde las 16.00, en hora de Argentina.

Fuente: bolavip