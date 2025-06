“15 años sin verle la cara a Dios”: Soledad Silveyra contó cómo fue la noche en la volvió a hacer el amor

Soledad Silveyra está profundamente feliz con su relación a distancia con José Luis Vázquez, un empresario gastronómico que vive en Buzios, con el que empezó a salir en 2023. Invitada a El Diario de Mariana (América), la actriz recordó la primera noche de pasión con su pareja después de 15 años sin tener sexo.

“Le mando un mensaje a mi hermano. ‘Estoy muy nerviosa, ¿qué hago?’. No sabés lo nerviosa que estaba. Hacía 10 años, 15 años que no le veía la cara a Dios“, lanzó y todos los presentes en el estudio estallaron de risa.

Luego, Solita habló de la preparación para la vuelta a la acción: “Me hice amiga de unas argentinas en Buzios y les dije: ‘chicas, esta noche tengo que debutar. Siento que soy el desierto de California’, quiero decir, seca”.

“Yo no hablo una palabra de portugués, no les entiendo nada, entonces les dije: ‘¿Chicas, no me acompañan a una farmacia para comprar un lubricante?’“, siguió contando la artista sin poder aguantar la risa.

Finalmente, concluyó: “Llega el momento, me pongo el lubricante, y fue una noche maravillosa”.

Soledad Silveyra contó cómo es hacer el amor a los 73 años

A principios del mes, en el programa de Juana Viale, la actriz se mostró más que conforme con el vínculo que entabló con José Luis Vázquez, y hasta contó cómo es hacer el amor a los 73 años. “Yo tengo un festejante en el sur de Brasil. Había dejado de mirar a los hombres, y él de alguna manera me despertó. ¡Los dos nos despertamos!“, sostuvo.

Acto seguido, Silveyra reconoció que había perdido la libido desde que se convirtió en abuela, pero su pretendiente la hizo reconciliarse con el sexo. “Es muy lindo porque hace bien el amor, hace bien el orgasmo, a las señoras de mi edad se los recomiendo. Pero bueno, no es fácil tampoco encontrar un hombre: yo tengo siete tres (73), el tiene siete cuatro (74). Es muy lindo lo que nos pasa, ¿sabés? ¡Sentirnos adolescentes! Es como volver atrás muchos años... Y es maravilloso“, añadió enamorada.

Fuente: TN