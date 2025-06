Scavino y Solterman no saben qué hacer con el "fenómeno" Fabricio Dellasanta y LLA en Rafaela

Resumen en frases clave

El oficialismo se siente amenazado por el creciente apoyo a Fabricio Dellasanta, candidato de La Libertad Avanza, y temen un ausentismo histórico en las elecciones.

La decepción ciudadana hacia la política ha llevado a muchos a decidir no votar.

Dellasanta se presenta como un candidato transparente, denunciando los altos costos del Concejo de Rafaela y la falta de rendición de cuentas.

Afirma que su objetivo no es actuar como un político tradicional, sino mejorar la administración pública y terminar con la corrupción.

A solo días de las elecciones, Dellasanta podría desafiar la hegemonía política local, generando incertidumbre en la "casta política", la que lapidariamente llama "parasitos".

Cuentan que en el oficialismo los atacó el frío, pero no por las bajas temperaturas que este invierno nos está trayendo, sino porque hay una percepción en la calle, nada de encuestas o compulsas porque no existen, de que el candidato de La Libertad Avanza, Fabricio Dellasanta, estaría teniendo muchísimo consenso en el escaso electorado que va a concurrir a votar. Justamente, este es otro tema de preocupación que por estas horas los invade: el escepticismo que se percibe y que anuncia un ausentismo histórico, nunca visto desde que en 1983 los argentinos recuperamos la democracia. La gente está absolutamente decepcionada de los políticos, y el castigo elegido parece ser no ir a votar. Este no es solo un fenómeno de Rafaela, sucede en todo el país.

Pero volviendo al plano local, al parecer el miedo del oficialismo también se trasladó al peronismo, que hace malabarismos para ver cómo criticar a Dellasanta sin que se entienda eso como un entendimiento con el oficialismo.

Scavino y Soltermam viven un verdadero calvario con el libertario local. “No venimos a prometer soluciones mágicas ni a romper con la institucionalidad. Venimos a sumar, con seriedad y responsabilidad, al camino que ya iniciamos cuando elegimos el cambio en Rafaela con Leo Viotti como intendente”, dijo el candidato de Leonardo Viotti en un parte de prensa distribuido a los diferentes medios que reciben pauta oficial para publicar al pie de la letra los partes de prensa que envían y están obligados a publicar. Por supuesto, R24N no es uno de los "beneficiados" por esa pauta.

Cuando Scavino habla de "romper con la institucionalidad", irresponsablemente se refiere a Fabricio Dellasanta, un candidato que, a diferencia de lo que la mayoría de los políticos hace, inclusive Scavino, dice las cosas como son, sin red y sin importarle consecuencias, pero respaldado por datos y documentos oficiales. Dellasanta dice lo que Scavino no puede decir.

Por su parte, Soltermam sostuvo en reportajes realizados y partes de prensa distribuidos que “la elección del 29 de junio no debe nacionalizarse, porque lo que se vota es cómo queremos vivir en Rafaela, en nuestro barrio”, tratando de todas maneras de despegar al presidente Milei de esta contienda y en clara alusión a las permanentes citas de Dellasanta hacia quien, desde hace menos de dos años, transformó rotundamente el país y nos liberó de la maldita inflación que nos sumió, justamente, el peronismo, lugar donde abreva desde hace tantos años Soltermam.

También la candidata peronista, del mismo partido de Cristina Kirchner y Alberto Fernández, la que nada dijo cuando Omar Perotti firmó el pacto de entendimiento con el terrorismo de Irán, sostuvo que "cuando no hay nada para mostrar, apuestan a este tipo de discursos. Pero la realidad no se tapa con slogans”, en un claro desestimiento de las denuncias de Dellasanta, que fue lapidario con la política y los políticos locales: “El Concejo de Rafaela es uno de los más caros del país y nadie sabe dónde va el dinero”, dijo sin medias tintas el candidato libertario, que fue más a fondo y denunció: "El Concejo de Rafaela es uno de los más caros del país” y que ni el oficialismo ni el presidente del cuerpo legislativo pueden justificar los fondos. “No sabe cuánto gasta el Concejo que él mismo preside. Dicen que el año pasado también sobró dinero, pero nadie sabe cuánto ni dónde está. La transparencia que aclaman no existe. Hicimos varios pedidos de informes y no contestaron ninguno”.

Dellasanta vaticinó que, cuando ocupe una banca en el Concejo, su rol no será el de un político tradicional. “Yo no voy a ser político, voy a trabajar en la administración pública. Queremos combatir a los políticos corruptos que hacen que la gente viva mal. No puede ser que tengamos parásitos ahí adentro, que nunca trabajaron, nunca invirtieron, nunca fueron empleados y manejan millones. Tienen que dejar de meterle la mano en el bolsillo a la gente para ‘fiestas, agasajos, viáticos’ y no sé qué más. Ahora el presidente del Concejo dice que eso se cobra y no se gasta. Es una locura. ¿Qué hace con esa plata? ¿Dónde está guardada?”.

Estamos a solo tres días del cierre de la campaña y, sin ningún tipo de encuestas, todo se perfila a que el próximo domingo en Rafaela se va a vivir una elección histórica, donde el huracán libertario a nivel país amaga con llevarse puestos a quienes, desde hace tantos años, dominan la escena política local a "gusto y piacere". Todo está por verse, pero, por lo que parece, a la "casta política" la sangre se les heló y no por el frío del invierno, sino por el miedo a perder los privilegios por un tal Fabricio Dellasanta que, hasta hace poco más de cinco meses, era un ilustre desconocido y hoy amenaza con convertirse en la gran pesadilla para esa casta que él llama "parásitos".