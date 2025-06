El arquero suplente del Auckland City celebró el empate ante Boca y fue tajante: "Todos nos daban goleados otra vez"

Sin lugar a dudas, el Auckland City consiguió uno de los resultados más importantes de toda su historia: le empató 1-1 el partido a Boca y consiguió un insólito punto en el Mundial de Clubes.

Más allá de haber terminado últimos en el Grupo C y quedar eliminados, para los oceánicos empatarle a Boca fue un verdadero éxito, ya que se trata de un equipo semiprofesional cuyos jugadores no se dedican 100% al fútbol.

En ese sentido, el arquero uruguayo Sebastián Ciganda, integrante del Auckland City, fue tajante al referirse a las expectativas que había sobre su equipo. Además, reveló en qué utilizarán el dinero obtenido en el torneo y explicó cuál es su verdadera ocupación, algo insólito en un fútbol donde la mayoría de los jugadores pueden vivir de este deporte.

“Todos nos daban goleados otra vez. Estaban confiados que Boca nos iba a meter seis goles”, arrancó el charrúa en declaraciones con el medio DSports.

Luego, sobre los 3,5 millones de dólares que ganaron en esta competencia, destacó: "El premio lo vamos a repartir entre staff y plantel".

Por último, pero no menos importante, el uruguayo contó los trámites que tuvo que realizar para poder viajar a Estados Unidos. “Soy limpiador de piletas y jacuzzis. Me pedí vacaciones en el trabajo; si no renunciaba. No cobré por estos días que estuvimos en Estados Unidos”, cerró Ciganda, logrando un histórico resultado ante Boca.

Fuente: 442