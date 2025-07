El Gobierno de Milei fusionará el Enre y el Enargas en medio de la crisis energética

El Gobierno de Milei publicará un decreto para fusionar el Enre y el Enargas antes del 8 de julio.

Se creará un nuevo ente regulador conjunto de electricidad y gas.

La medida busca modernizar el esquema regulatorio tras la reciente crisis energética.

Los interventores actuales seguirán hasta 2026 o hasta que se nombre un nuevo directorio.

El objetivo es reducir estructuras, agilizar decisiones y fomentar inversión privada.

El sector energético requiere inversiones millonarias tras años de atraso y subsidios.

El Gobierno nacional ultima detalles para publicar, la próxima semana, un decreto clave que dará inicio a la fusión del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). La medida, que forma parte de la reestructuración del Estado impulsada por el presidente Javier Milei y comandada desde el Ministerio de Economía por Luis Caputo, se formalizará antes del 8 de julio, fecha en que vencen las facultades delegadas por la Ley Bases.

La iniciativa, confirmada por fuentes oficiales a Infobae, apunta a la creación de un nuevo organismo: el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, que absorberá las funciones de los dos entes vigentes desde los años ’90, nacidos tras la ola de privatizaciones.

El decreto llega tras la crisis energética desatada por la ola polar, que obligó a cortar el suministro de gas a industrias, estaciones de GNC y hogares en distintas regiones del país, mientras la demanda eléctrica batía récords y se activaban cortes preventivos. La medida se interpreta como un intento de ordenar y modernizar el esquema regulatorio en medio de crecientes tensiones por el deterioro del sistema energético y la necesidad urgente de inversiones.

Continuidad de los interventores y desafíos

Los actuales interventores del Enre, Osvaldo Rolando (ex Edesur), y del Enargas, Carlos Casares (ex Tecpetrol), seguirán al frente hasta el 9 de julio de 2026 o hasta la designación del nuevo directorio, que contará con cinco integrantes. Aunque ambos podrían postularse, el proceso no será sencillo: la alta calificación técnica requerida y el congelamiento de sueldos públicos dificultan la búsqueda de candidatos idóneos.

Tanto el Enre como el Enargas tienen funciones centrales en el control del servicio público: fiscalizan, regulan y resuelven conflictos en los sectores eléctrico y gasífero. Con la fusión, se busca reducir estructuras, agilizar decisiones y alinear el sistema regulador con la política energética nacional.

Crisis, cortes y un verano que preocupa

La crisis energética reciente —agravada por la falta de inversiones en infraestructura y el aumento de la demanda— expuso las vulnerabilidades del sistema. Aunque el Comité de Crisis reportó una mejora en la presión de los gasoductos y levantó algunas restricciones en estaciones de GNC e industrias, en el sector anticipan que el próximo verano podría traer apagones masivos si no se actúa rápidamente.

Un cambio de modelo

Desde el inicio de su gestión, Milei aplicó una drástica reducción de subsidios y autorizó fuertes aumentos de tarifas, con la promesa de recomponer la rentabilidad del sector energético. El objetivo es reactivar la inversión privada y convertir a las empresas distribuidoras y transportistas nuevamente en sujetos de crédito.

“El sistema necesita más de 25.000 millones de dólares para volver al nivel de servicio de hace 20 años”, advirtió el ex secretario de Energía Emilio Apud. Según su visión, sin subsidios ni aumentos tarifarios adicionales, solo quedará un camino: atraer capitales privados.

La fusión del Enre y el Enargas representa, así, mucho más que un rediseño burocrático. Es una pieza estratégica dentro del ambicioso plan de Milei para desregular, atraer inversiones y redefinir el rol del Estado en el sector energético argentino.