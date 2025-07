Mascherano critica duramente a la MLS por sancionar a Messi: “Ahí nadie se queja”

Inter Miami se encuentra de fiesta por el fichaje de Rodrigo De Paul mientras Javier Mascherano ataca directamente a la MLS. Todo ello en un contexto donde la sanción a Lionel Andrés Messi por no haber participado en el All Star del certamen continúa más que presente en el día a día del Soccer. Tras un empate frente a su Cincinnati, el Jefecito fue tajante alrededor de la medida tomada por parte de la patronal.

“¿Qué pasa si el partido de hoy era de visitante? ¿Hubiesen pedido también que Leo no juegue? Porque para llenar estadios y hacer taquilla ahí nadie se queja, eh. ¿Eh? Lo que pasa que este partido tocó de local. Ahí está el tema…Tengo una opinión de lo que ha pasado, se la comenté ayer. No vine acá para criticar la MLS ni para cambiar las reglas. Nos adaptamos a lo que sucedió, pero no comparto la decisión, para nada…El equipo ha hecho un gran partido, pero la ausencia de Leo se sintió”, declaraciones puntuales de Javier Mascherano sobre la ausencia de Messi e igualmente de Jordi Alba en el compromiso mostrado.

Fue un empate 0-0 que empezó a jugarse jornadas atrás. Don Garber, comisionado de la MLS y figura clave para entender el arribo de Messi a los Estados Unidos de Norteamérica, dejaba en claro que el argentino no tenía ningún motivo de peso para perderse el amistoso de mitad de campaña frente a un combinado de estrellas de la Liga mexicana. Avisaba que tal y como ocurría con Zlatan Ibrahimovic en su día, una posible sanción se encontraba en el aire. El resultado final lo conocemos todos.

“Miami ha tenido un calendario distinto al de cualquier otro equipo. La mayoría de nuestros equipos tuvo un descanso de 10 días. Miami no lo tuvo. Leo ha jugado 90 minutos en todos esos partidos en los que ha participado”, reflexiones de la máxima figura dirigencia de la MLS alrededor de la trama. Todo llega en un contexto donde no nos olvidemos que Messi todavía no ha renovado su contrato y que estudia el siguiente paso de una carrera que lentamente se acerca más al final. Se lo vio sonriente en el banco junto a Rodrigo De Paul durante un empate donde los ojos no estaban precisamente en el césped.

Tras la polémica, se espera que el crack de Mascherano vuelva a la actividad el próximo miércoles. Todo ello durante el debut de Miami por una Leagues Cup donde se enfrentará con Atlas de México en la primera jornada de la fase de grupos. Veremos si finalmente el argentino entrega algún tipo de respuesta a una situación que solamente semanas atrás parecía impensado. El Jefecito señala que de haber jugado lejos de La Florida, la película era otra.

De Paul, la sensación en plena ausencia de Messi

“Lo de Rodrigo es un fichaje histórico. Que venga un campeón del mundo, con 31 años y en plenitud, habla de la ambición de este club. De querer seguir creciendo, de seguir valorizando esta liga, aunque muchas veces reciba maltrato o destrato”, supusieron los elogios de Javier Mascherano ante lo que se entiende como uno de los grandes fichajes de la MLS en el último tiempo. Se especula con la posibilidad de que el jugador sume minutos frente a Atlas de México.

Miami pagará cerca de 15 millones de euros por el fichaje de Rodrigo De Paul. Se trata del mayor desembolso de dinero de la entidad donde David Beckham ejerce de directivo y una apuesta más para intentar conseguir la renovación de Messi a largo plazo. Solamente el tiempo dirá que ocurre, pero la realidad es que ahora mismo el motorcito ya espera por su debut de la mano de Lionel en los Estados Unidos de Norteamérica.

Fuente: bolavip