Viotti finalmente podrá comprar alimentos sin licitación pública

La reciente controversia en torno a la compra directa de alimentos por parte del municipio para asistir a los sectores más vulnerables es un claro reflejo de las tensiones políticas que prevalecen en nuestra sociedad. El denominado "Día D" se convirtió en el escenario donde la oposición y el oficialismo se confrontaron, dejando al descubierto no solo sus diferencias políticas, sino también su compromiso con el bienestar de los ciudadanos.



La aprobación del proyecto presentado por el Gobierno Municipal, que busca autorizar la contratación directa para la adquisición de alimentos hasta fin de año, es un paso positivo, aunque no exento de polémica. La moción de modificación que propone extender esta autorización hasta el 30 de septiembre subraya la necesidad de una respuesta rápida y efectiva ante las crecientes necesidades de alimentación en nuestra comunidad. Sin embargo, es preocupante que la discusión se haya visto empañada por acusaciones de manipulación y negociación de intereses.

El intendente, al rechazar los intentos de la oposición de intercambiar votos por beneficios, destacó una premisa fundamental: el acceso a la alimentación no debe ser objeto de regateo político. Su declaración de que “con la comida de la gente no se jode” resuena con una verdad que no podemos ignorar: en situaciones de crisis, las decisiones deben centrarse en la humanidad y la dignidad de las personas afectadas, no en conveniencias partidarias.

Es esencial que el Concejo Municipal priorice las necesidades urgentes de la población más vulnerable, en lugar de permitir que los juegos de poder dominen la agenda. La crisis alimentaria que enfrentamos no debería ser utilizada como un arma de negociación política. Necesitamos una toma de decisiones que se base en la ética y en valores que prioricen la vida y el bienestar de todos los ciudadanos.



En esta coyuntura, la colaboración entre oposición y oficialismo es crucial. A pesar de las diferencias ideológicas, ambos deben unirse en la búsqueda de soluciones efectivas que garanticen el acceso a alimentos a quienes más lo necesitan. La política puede ser un campo de confrontación, pero también debe ser un espacio para el diálogo y la construcción de consensos en beneficio de la comunidad. En este sentido, el verdadero triunfo será el que logre poner la alimentación y el bienestar de la gente por encima de cualquier interés partidista.