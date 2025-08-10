Viotti se vió obligado a convocar al Foro de Seguridad

Por Carlos Zimerman

La inseguridad en Rafaela se ha convertido en un tema de creciente preocupación, y la reciente convocatoria del intendente Leonardo Viotti para conformar el Foro de Seguridad es un paso que, aunque tardío, señala una necesidad urgente de colaboración interinstitucional. Este nuevo espacio, que busca reunir a representantes de todos los niveles de gobierno, fuerzas de seguridad y organizaciones de la sociedad civil, tiene el potencial de ser una plataforma valiosa para abordar un problema que ha dejado a muchos habitantes en un estado de constante inquietud.

El compromiso del intendente para reunir a figuras clave, desde secretarios municipales hasta autoridades provinciales y judiciales, indica un reconocimiento de la complejidad de la situación. Sin embargo, es crucial que este esfuerzo no se convierta en un mero formalismo.

La falta de diálogo entre el municipio y el fiscal regional, Carlos Vottero, tras un incidente violento, ha evidenciado fricciones que pueden haber debilitado la respuesta a la inseguridad. Es alentador que ahora se busque restablecer ese vínculo, pero esta reconciliación debe traducirse en acciones concretas y efectivas.

La denuncia de comercios locales, que han sufrido tanto robos como vandalismo, es un reflejo palpable de la desconfianza que sienten los rafaelinos. La Cámara de Comercio no solo expresa un miedo legítimo, sino que subraya la necesidad de una estrategia coordinada para abordar la criminalidad.

No se trata únicamente de cifras o estadísticas; se trata de la calidad de vida de una comunidad. La reiteración de delitos en la ciudad no es un fenómeno aislado y requiere de la respuesta inmediata y eficaz de las autoridades.

La próxima reunión del Foro de Seguridad, prevista para llevarse a cabo en el Centro Recreativo Metropolitano La Estación, tiene la oportunidad de marcar un punto de inflexión. No obstante, el verdadero desafío radica en la implementación de estrategias que perduren más allá de un encuentro puntual.

Las decisiones que se tomen deben ser claras, alineadas y, sobre todo, centradas en la ciudadanía, para garantizar no solo una respuesta al fenómeno delictivo, sino también el restablecimiento de la confianza pública en las instituciones.

Es imperativo que las autoridades entiendan que la seguridad no es un asunto aislado, sino que está intrínsecamente ligada al bienestar social y económico de la ciudad. Rafaela necesita un enfoque proactivo y preventivo, donde la colaboración entre distintas áreas no sea solo un ideal, sino una realidad tangible. Solo así se podrá construir una ciudad donde la tranquilidad y el desarrollo vayan de la mano. La urgencia de la situación exige un compromiso real y sostenido, y en este sentido, el Foro de Seguridad podría ser la respuesta que tantos rafaelinos están esperando.

Finalmente, Leonardo Viotti deberá comprender que es el Intendente de Rafaela y debe velar por toda la comunidad, dejar cuestiones personales de lado, entender que no se gobierna desde el amiguismo y que si tiene que "cortar cabezas", será en pos de la sociedad en general y el bienestar de los rafaelinos.