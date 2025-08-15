Nuevos proyectos aprobados en la sesión ordinaria del Concejo Municipal



Se votaron pedidos de informe sobre diferentes temas e iniciativas del Departamento Ejecutivo Municipal.

Este jueves a las 9 hs se dió comienzo a una nueva sesión ordinaria en el Concejo Municipal de Rafaela, con la presencia de todos los ediles. Se abordaron los seis temas que formaron parte del orden del día.

El primero de ellos fue un proyecto del Ejecutivo para refrendar el Decreto N° 57.751, el cual ratificó la prórroga del convenio de la cooperación y asistencia recíproca técnico institucional, entre la Municipalidad de Rafaela y la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Rafaela, con el objetivo de implementar por medio de agentes verificadores, controles en tiempo real a través de dispositivos móviles, de todos los vehículos estacionados dentro del área de estacionamiento controlado, en los periodos y horarios que se fijen.

Posteriormente, se presentó una minuta de comunicación en la cual se le solicita al Gobierno Municipal que proceda a ejecutar la ordenanza N° 5563, donde en su artículo Nº 3 establece la creación de una comisión Ad-hoc de servicio de taxis y remises. La premisa principal es realizar reuniones de manera mensual para el análisis y discusión de los temas relacionados con dichas ordenanzas.

Por otra parte, los ediles votaron otra minuta donde exigen información sobre los motivos por los cuales no se volvieron a colocar los bicicleteros que estaban instalados en la vereda de la Municipalidad de Rafaela. De igual manera desean conocer las acciones que estén llevando adelante en el marco de la Ordenanza N° 5.057, la cual tenía por objetivo promover la instalación de bicicleteros en la ciudad.

Otro de los pedidos de informe aprobados instan a que el Departamento Ejecutivo Municipal informe el estado de avance de la construcción de las 10 aulas en Rafaela, en el marco del programa provincial "1000 aulas", implementado por el Ministerio de Educación de Santa Fe. Asimismo solicitan adjuntar documentación en el caso de si la formalidad para ejecutar las obras implica firma de convenios y/o la sanción de decretos provinciales.

En anteúltima instancia tuvo tratamiento legislativo un expediente para autorizar al Ejecutivo Municipal a realizar los trámites de primera inscripción registral administrativa y luego a la desafectación del dominio público y afectación al dominio privado municipal, de la fracción ante el Registro General de la Propiedad Inmueble y demás organismos pertinentes, de la fracción individualizada como Lote I del anteproyecto de mensura.

En último lugar, los legisladores locales aprobaron un pedido de informe para conocer el origen y las líneas de crédito nacionales, provinciales, municipales que se vienen otorgando, los requisitos solicitados y la cantidad de créditos otorgados con sus montos.