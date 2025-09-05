Santa Fe Business Forum: Un Vínculo Directo entre Empresas y Compradores Internacionales

En el marco del Santa Fe Business Forum, el Gobierno de la Provincia ha impulsado visitas a circuitos productivos para ofrecer a delegaciones extranjeras una experiencia directa de la diversidad industrial de la región. Estos recorridos abarcan desde el corredor lácteo hasta la industria supermercadista de Rosario.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó la importancia de estas visitas para que los compradores conozcan de primera mano los procesos de producción y aclaren dudas antes de cerrar acuerdos. En la primera edición del foro, una delegación de Portugal visitó un frigorífico local y posteriormente concretó una venta.

Hasta la fecha, se han realizado 77 visitas a empresas en 40 localidades a través de 14 departamentos, con la meta de alcanzar 87. Este evento busca posicionar a Santa Fe como un polo estratégico de inversión y comercio exterior, con la participación de más de 250 compradores internacionales y 1,000 empresas argentinas.

Los circuitos incluyeron visitas a frigoríficos como el Grupo Lequio y Néstor Tomasello, donde los compradores internacionales pudieron validar procesos de faena y estándares de calidad. "Es un orgullo que la Provincia priorice nuestra industria", expresó Martín Catala de Néstor Tomasello.

En el sector lácteo, las delegaciones visitaron empresas como Mafralac y Tregar, destacando la importancia de agrupar diferentes escalas de producción. Francisco Godoy, de Mafralac, subrayó que el encuentro facilita el contacto con diversas firmas.

El circuito supermercadista, encabezado por Puccini, permitió a 27 compradores conocer empresas como La Virginia y Hanks Pop Corn, mostrando cómo Santa Fe transforma materias primas en productos de alto valor agregado. "Estos recorridos reflejan la diversidad productiva de la provincia", afirmó el ministro.

Las delegaciones también realizaron un recorrido por los puertos de la provincia, incluyendo el Puerto Villa-Zona Franca y el Puerto de Rosario, para explorar sus capacidades logísticas y la potencialidad de comercio exterior. El Puerto de Santa Fe destacó su papel en la economía del conocimiento, relacionando innovación y producción.