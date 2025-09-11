Venezuela echó a Batista de su cargo como director técnico

El pasado martes, los aficionados del fútbol venezolano vivieron un tumultuoso desenlace en las eliminatorias para el Mundial 2026, cuando la selección nacional cayó 6-3 ante Colombia en casa. Esta derrota impidió a la Vinotinto acceder al repechaje, ya que necesitaba una victoria para asegurar el séptimo lugar.

Conscientes de la presión, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció un ultimátum tras el desastrozo resultado.

En consecuencia, Fernando Batista fue destituido de su cargo como director técnico de la selección. En un comunicado oficial, la FVF informó que "tras concluir el proceso clasificatorio rumbo al Mundial de la FIFA 2026, Fernando 'Bocha' Batista ha sido cesado en sus funciones". La razón señalada fue que no se lograron los resultados esperados, a pesar del esfuerzo del equipo. La federación indicó que es necesario un cambio para asegurar el crecimiento y la consolidación de la Vinotinto.

Batista, presentado en marzo de 2023, cerró su ciclo con un balance de cuatro victorias, seis empates y ocho derrotas, un desempeño que no cumplió con las expectativas del país.