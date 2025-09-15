Messi sufre por la fragilidad de Inter Miami

La temporada del Inter Miami está siendo complicada a pesar de la llegada de Luis Suárez para acompañar a Lionel Messi. La expectativa era revivir los éxitos del FC Barcelona, pero el rendimiento del equipo ha sido irregular. Hasta ahora, Las Garzas han sufrido una derrota en la final de la Leagues Cup y fueron eliminados en las semifinales de la Champions Cup de la Concacaf. Actualmente, el equipo no asegura un lugar en los playoffs de la Major League Soccer (MLS).

En su último partido, Inter Miami perdió 3-0 ante Charlotte FC, donde Messi falló un penalti al intentar picar el balón, lo que fue detenido por el arquero croata Kristijan Kahlina. Con esta derrota, el equipo cayó al octavo puesto en la tabla de la Conferencia Este.

Una de las mayores preocupaciones es la fragilidades defensiva; solo ha mantenido su arco invicto en cuatro partidos de la MLS y ha recibido un total de 43 goles en 26 encuentros, siendo el quinto equipo con más goles en contra en su conferencia.

Sin embargo, el equipo aún tiene tiempo para revertir la situación con ocho partidos restantes en la fase regular, que se disputarán entre el 16 de septiembre y el 18 de octubre. Estos encuentros serán fundamentales para intentar asegurar su lugar en los playoffs y buscar el primer título nacional de su historia.

Los próximos compromisos del Inter Miami en la MLS son: Seattle Sounders FC (16 de septiembre), D.C. United (20 de septiembre), New York City FC (24 de septiembre), Toronto FC (27 de septiembre), Chicago Fire FC (30 de septiembre), New England Revolution (4 de octubre), Atlanta United FC (11 de octubre) y Nashville SC (18 de octubre).