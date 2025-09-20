El guiño que recibió Garnacho antes de su partido frente a Manchester United

El guiño que recibió Garnacho antes de su partido frente a Manchester UnitedDEPORTESCalanit Zimerman
Alejandro Garnacho debutó con Chelsea en un partido contra Brentford, ingresando al minuto 80 en lugar de Joao Pedro, pero su actuación se limitó a solo cinco minutos. El delantero, que se unió al club londinense tras salir de Manchester United, tuvo dificultades bajo la dirección de Rubén Amorim, lo que le costó tiempo de juego.
El jugador de 21 años, que tuvo una breve aparición en el partido contra Bayern Münich, podría debutar como titular este sábado contra Manchester United. Enzo Maresca, entrenador del Chelsea, destacó que Garnacho ha dejado buenas impresiones en sus últimas actuaciones y está listo para integrarse al once inicial.
Garnacho, quien pasó cuatro temporadas en Manchester, volverá a Old Trafford como visitante. Sobre cómo podría ser recibido por los fanáticos de su exequipo, Maresca declaró: “No lo sé, es una pregunta para los hinchas. Siempre es difícil, pero hay que aprender a manejar esas situaciones”.