Las acciones y los bonos argentinos suben hasta 8% en Wall Street tras el anuncio del Tesoro de EE.UU.ECONOMÍAAgencia 24 Noticias
Los mercados reaccionaron al anuncio del Tesoro de EE.UU. sobre la negociación con Argentina de un swap por US$20.000 millones. Antes de la apertura, las acciones locales que cotizan en Nueva York registraron subas de hasta 8%. El riesgo país se ubica en 907 puntos básicos, luego de retroceder 11,30%.
Los bonos en dólares también operaron en territorio positivo en el exterior. Así, los títulos de deuda anotan subas de hasta 4%.
El dólar oficial abre sin cambios a $1385 para la venta en las pantallas del Banco Nación.
En tanto, el riesgo país cae más de 100 puntos y se ubica en 907 unidades. Ayer, el indicador que mide la confianza de los inversores cerró en 1023 puntos básicos.
CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.
