Festival Palau en Rafaela: Muchas dudas y pocas respuestas

La organización del Festival Palau, con autorización y apoyo municipal, se ha venido promocionando en la ciudad desde hace varias semanas. A partir del día miércoles por la noche, comenzó en la Plaza 25 de Mayo el desembarco del impresionante escenario, que ya estaba montado el día jueves. El día viernes, el lugar mal elegido por las autoridades municipales para que el evento religioso se desarrollara ya estaba prácticamente intransitable, lo que se ha extendido hasta estas horas, ya que, aunque finalizó anoche pasada la medianoche, aún resta desarmar el escenario y las diferentes instalaciones necesarias para llevar adelante semejante evento. Con el correr de las horas, comenzaron a escucharse voces disonantes y las quejas fueron en incremento. Primero fueron los automovilistas, luego los frentistas del Bv. Santa Fe y, finalmente, los comerciantes que no se vieron directamente beneficiados por la concurrencia de la gente, sino todo lo contrario.

Uno de los principales cuestionamientos está vinculado a lo que algunos dicen que es una "desigualdad a la hora de organizar un evento en la ciudad y la articulación de recursos con la Municipalidad". Las voces disonantes que expresaron su descontento, todos titulares de organizaciones sociales y de bien público, argumentan que, al solicitar autorización a la Municipalidad para la organización de eventos mucho más pequeños, las trabas son innumerables y el apoyo es nulo.

Otro de los cuestionamientos es la falta de información en referencia a los beneficios que le queda a la Municipalidad por la organización de un evento religioso privado, ya que no solo se hizo uso del espacio público, sino que la Municipalidad aportó recursos humanos y técnicos. Además, se nos informa que muchos de los agentes públicos trabajaron y tendrán que hacerlo en horario de día feriado, por lo que se les deberá pagar jornada doble.

Por último, muchas de las voces que cuestionaron la autorización del evento en ese lugar de la ciudad expresaron su descontento al saber que la Fiesta de las Culturas se llevará a cabo en Avenida Italia y no en el mismísimo Bv. Santa Fe, como se hace desde hace años.

Entendemos que hay muchos cuestionamientos y que el Intendente Viotti deberá dar las explicaciones del caso lo antes posible.