Viotti se subió al escenario en el Festival Palau

Durante la segunda jornada del Festival Palau, el intendente Leonardo Viotti se subió al escenario; de ninguna manera quería perderse la oportunidad de mostrarse ante un público muy apetecible políticamente. Brindó unas palabras de agradecimiento y reflexión ante los presentes: “Estoy orgulloso de poder recibir este importante encuentro aquí en Rafaela. Quiero agradecer a cada uno de los colaboradores, a las iglesias y a los voluntarios que trabajaron durante meses para hacerlo posible. Fueron dos noches maravillosas que demuestran lo que somos capaces de lograr cuando trabajamos juntos”.

El mandatario destacó, además, la importancia de mantener una mirada agradecida y esperanzada: “Vivimos en un mundo donde muchas veces lo malo parece tener más importancia, pero todos los días nos pasan cosas buenas. Tenemos que tener la capacidad de reconocerlas, agradecerlas y seguir trabajando con fuerza para mejorar lo que falta”.

Finalmente, Viotti subrayó los valores que sostienen a la comunidad rafaelina: “El trabajo, el esfuerzo y la familia son los pilares fundamentales de nuestra sociedad. Más allá de las creencias, debemos comprometernos a defender estos valores todos los días, porque son los que nos van a sacar adelante como ciudad”.