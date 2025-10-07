FIFA dio detalles sobre la sanción a la federación de Malasia y a los futbolistas argentinos

La indagación se centró en la falsificación de documentos relacionados con los lugares de nacimiento de los abuelos de estos futbolistas, utilizados para justificar su nacionalización. Según el informe, se constató que Omar Delgado, abuelo de Holgado, nació en Caseros, Buenos Aires, y no en George Town; que Carlos Fernández, abuelo de Garcés, era originario de Villa María Selva, Santa Fe, y no de Penang; y que Concepción Agueda Alaniz, abuela de Machuca, nació en Roldán, Santa Fe, contrariamente a lo documentado.

Como resultado, la FIFA ha impuesto una sanción de 12 meses de inhabilitación para la Federación y los jugadores involucrados. Este fallo se conoció tras una denuncia presentada después de la victoria de Malasia por 4-0 sobre Vietnam en la clasificación para la Copa Asiática 2027.

En el ámbito profesional, Machuca, quien se formó en Unión y tuvo un breve paso por Fortaleza, actualmente juega para Vélez Sarsfield y ha disputado 24 partidos, anotando un gol y brindando una asistencia. Su préstamo vence a fin de año, y Vélez deberá decidir si ejerce la opción de compra de 2,5 millones de dólares por la mitad de su ficha.

Facundo Garcés, defensor formado en Colón y campeón de la Copa de la Liga 2021, se encuentra actualmente en el Alavés de España. Por su parte, Holgado, delantero oriundo de La Tablada, juega en América de Cali, Colombia.

Este caso plantea serias interrogantes sobre los criterios de nacionalización deportiva en Asia y la responsabilidad de las federaciones nacionales en la validación de documentación.