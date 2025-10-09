Dellasanta: ”En el Concejo se aumentaron los sueldos de manera escandalosa”

El concejal electo Fabricio Dellasanta se prestó a una extensa nota en la que principalmente hizo hincapié en el deseo de que el Presupuesto 2026 y la tributaria se voten después del 10 de diciembre, cuando asuman las nuevas autoridades del Concejo que fueron electas por todos los rafaelinos en las últimas elecciones. Dellasanta también denuncia que en el Concejo los concejales se aumentaron los sueldos de manera escandalosa. Un Dellasanta auténtico que no se calla nada.