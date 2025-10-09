Dellasanta: ”En el Concejo se aumentaron los sueldos de manera escandalosa”RAFAELA R24N
El concejal electo Fabricio Dellasanta se prestó a una extensa nota en la que principalmente hizo hincapié en el deseo de que el Presupuesto 2026 y la tributaria se voten después del 10 de diciembre, cuando asuman las nuevas autoridades del Concejo que fueron electas por todos los rafaelinos en las últimas elecciones. Dellasanta también denuncia que en el Concejo los concejales se aumentaron los sueldos de manera escandalosa. Un Dellasanta auténtico que no se calla nada.
ÚLTIMAS NOTICIAS
Te puede interesar
Fabricio Dellasanta pidió que en Rafaela se terminen “los curros y la impunidad”
Agencia de Noticias del InteriorRAFAELA
Bryan Mayer se reunió con autoridades del municipio de 3 de Febrero para ver cómo aplicar el RIMI en Rafaela
Agencia de Noticias del InteriorRAFAELA
Tres proyectos para este Jueves en el Concejo
Agencia de Noticias del InteriorRAFAELA
Lo más visto