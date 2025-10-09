El último pedido de Miguel Ángel Russo a su familia

El fútbol argentino lamenta la muerte de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, quien falleció tras años de tratamiento contra el cáncer. A pesar de su enfermedad, Russo continuó dirigiendo hasta su último día.

Según TyC Sports, en sus últimas horas, el DT pidió a su familia que lo vistieran con la indumentaria de Boca. Su cuerpo fue retirado de su hogar con la camiseta del club.

