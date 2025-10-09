El consejo de Simone Biles ante la chance de que Buenos Aires sea sede de los Juegos Olímpicos

Simone Biles se encuentra en Buenos Aires, donde ha cautivado a una multitud durante una charla motivacional en la Legislatura. Aunque se esfuerza por comprender el español, su admiración por la ciudad es evidente. Biles compartió su experiencia al probar el bife de chorizo argentino, descubriendo un restaurante en TikTok. Los asistentes escucharon su inspiradora historia en silencio, admirando su trayectoria.

La medallista olímpica, que brindará una clínica el próximo jueves en el Estadio Mary Terán de Weiss, señaló en una reunión con la prensa que apoyar a Buenos Aires como futura sede de los Juegos Olímpicos sería un gran honor. “Hacerlo en un país y ciudad tan hermosa sería increíble. ¡Vayan por ello!”, afirmó.

Entre los presentes, que incluían a figuras del deporte como Paula Pareto y Edinson Cavani, Biles habló sobre su compromiso con la salud mental y su deseo de romper estigmas. La gimnasta, de 28 años, confirmó su intención de asistir a Los Ángeles 2028, aunque no especificó si competirá. Actualmente, no se encuentra entrenando y hace terapia semanalmente.

Con 11 medallas olímpicas, Biles se mostró relajada y accesible, reflexionando sobre la competitividad y el autocuidado. Cuando se le preguntó por Lionel Messi, lo describió como un “ícono”. La popularidad de Biles ha llevado a la organización a trasladar su clínica al Estadio Mary Terán de Weiss, que tiene capacidad para más de 15,000 personas, debido a la alta demanda de entradas. Además, Biles planea disfrutar de los lugares emblemáticos de Buenos Aires, así como del vino y la carne argentina, marcando un hito en el deporte argentino que sueña con albergar los Juegos Olímpicos en el futuro.