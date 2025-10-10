Cami Homs contó que perdió un embarazo cuando estaba con De Paul

La influencer ha decidido compartir una experiencia dolorosa que marcó su vida: la pérdida de un embarazo durante su relación con Rodrigo De Paul.

Homs reveló que los primeros meses de gestación son especialmente difíciles para ella, ya que enfrenta el recuerdo de su primera pérdida. "Nunca me relajé en ningún embarazo, especialmente en la primera etapa", comentó.

Relató su experiencia traumática: "Era mi primer embarazo, estaba sola cuando fui a la ecografía y me dijeron que el bebé no tenía latidos. Fue horrible; me tuvieron que operar y quedé internada por una hemorragia".

Aunque considera su historia muy personal, Homs busca conectar con otras mujeres que han pasado por situaciones similares. "Es algo horrible, pero es natural que les pase a muchas", afirmó.

Finalmente, envió un mensaje de esperanza a las oyentes que desean ser madres: "No se frustren ni se rindan. A seis de cada diez mujeres les sucede. Es probable que pase y no están solas; es algo normal".