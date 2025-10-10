María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz 2025

El Comité Noruego del Nobel ha otorgado el Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder venezolana María Corina Machado en reconocimiento a su "incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela" y su lucha por una "transición justa y pacífica" de la dictadura a la democracia.

El comité destacó que Machado cumple con los criterios establecidos en el testamento de Alfred Nobel. Resaltaron su rol en la cohesión de la oposición venezolana, su firme resistencia a la militarización de la sociedad y su apoyo a una transición democrática pacífica. "Ha demostrado que las herramientas de la democracia también son herramientas de la paz", señalaron.

Además, el comité la calificó como un "ejemplo extraordinario de coraje civil en América Latina", recordando su papel unificador en una oposición política previamente dividida, centrada en la exigencia de elecciones libres.

En su comunicado, el comité hizo hincapié en la transformación de Venezuela, que pasó de ser un país democrático a un estado autoritario con crisis humanitaria, represión de la oposición y fraude electoral. A pesar de las adversidades, Machado fue candidata presidencial bloqueada por el régimen y apoyó al candidato Edmundo González Urrutia. La participación de cientos de miles de voluntarios como observadores electorales fue fundamental para asegurar la transparencia entre riesgos de represalias.

El comité también subrayó que, pese a la negativa del régimen a aceptar los resultados electorales, la oposición presentó recuentos claros que evidenciaban su victoria.

"Sin democracia, no hay paz duradera", afirmaron, recordando que la represión y el control del poder en Venezuela reflejan una tendencia global en la que los regímenes autoritarios desafían las normas democráticas.

El Comité Noruego del Nobel ha reconocido históricamente a quienes enfrentan la represión y demuestran que la resistencia pacífica puede fomentar el cambio. A pesar de las amenazas a su vida, Machado ha permanecido en su país, inspirando a millones. El año pasado, ella y González Urrutia recibieron el Premio Sájarov de la Unión Europea por derechos humanos.

Previo al anuncio, se especuló sobre la posibilidad de que el premio fuera otorgado al expresidente estadounidense Donald Trump, especialmente tras el anuncio de su plan de alto el fuego en Gaza. Jorgen Watne Frydnes, presidente del comité, minimizó tales rumores, enfatizando que las decisiones se basan únicamente en el legado de Alfred Nobel.

El Nobel de la Paz se otorga en Oslo, mientras que los demás premios se anuncian en Estocolmo. El Nobel de Economía será revelado el lunes.