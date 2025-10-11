Argentina se llevó el primer partido de la fecha FIFA

La Selección Argentina, que finalizó en la cima de las Eliminatorias Sudamericanas, comenzó su gira preparatoria para el Mundial 2026 con una victoria por 1-0 contra Venezuela en un amistoso realizado en el Hard Rock Stadium de Miami. Dirigidos por Lionel Scaloni, el equipo utilizó una formación alterna y dio una buena muestra de su potencial.

Los aficionados, sin embargo, quedaron expectantes y se preguntan cuándo será el próximo partido de la Scaloneta.

Después del enfrentamiento en Estados Unidos, el plantel argentino permanecerá en Miami durante cuatro días para entrenar y descansar. El próximo desafío será el martes, a las 21:00 horas, cuando se enfrente a Puerto Rico en el Chase Stadium, casa del Inter Miami. Este cambio de ubicación permitirá al equipo evitar un viaje de tres horas a Chicago, donde originalmente estaba programado el encuentro.