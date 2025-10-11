Novak Djokovic quedó eliminado ante el 204° del mundo

En un hecho sin precedentes para el tenis, el monegasco Valentin Vacherot, clasificado en el puesto 204 del ranking ATP, derrotó este sábado al serbio Novak Djokovic, número 5 del mundo, y se clasificó para la final del Masters 1000 de Shanghái.

Vacherot ganó el partido con parciales de 6-3 y 6-4, convirtiéndose en el primer tenista de Mónaco en vencer a un jugador del Top 10 y en llegar a la final de un Masters 1000.

Djokovic, conocido por su consistencia, mostró un nivel por debajo de lo habitual. Su servicio y devoluciones, dos de sus principales fortalezas, fueron ineficaces, lo que permitió a Vacherot capitalizar en momentos clave. A lo largo del partido, el serbio parecía agobiado físicamente, especialmente por el calor del ambiente, aunque en el segundo set mostró una leve mejoría.

Con esta victoria, Vacherot logró el triunfo más significativo de su carrera y se prepara para enfrentar al segundo finalista del torneo, que será decidido en el duelo entre el francés Arthur Rinderknech y el ruso Daniil Medvedev.