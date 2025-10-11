Los jugadores que debutarán en la Selección Argentina en el amistoso ante Puerto Rico

En un partido amistoso con pocas emociones, la Selección Argentina logró una victoria por la mínima sobre Venezuela, gracias a un gol de Giovani Lo Celso. El encuentro, celebrado en el Hard Rock Stadium de Miami, sirvió como preparación para el próximo desafío ante Puerto Rico.

El entrenador Lionel Scaloni anunció que en el partido del martes se presentarán nuevos jugadores. "El martes jugarán todos los chicos nuevos que han venido. Ojalá puedan aprovechar la oportunidad", declaró Scaloni, confirmando los debuts absolutos de José Manuel López, Aníbal Moreno y Lautaro Rivero con la selección.

Scaloni también mencionó que el delantero de Palmeiras tenía posibilidades de jugar contra Venezuela, pero finalmente no fue así. "Al final no pudo entrar, pero sí lo hará en el siguiente partido", dijo a los periodistas.

Respecto a Lionel Messi, quien jugará con el Inter de Miami el sábado en la MLS, Scaloni expresó su esperanza para que el capitán esté disponible el martes. "Creo que sí, no lo sé, esperemos que pueda estar", indicó.

Los campeones del mundo volverán a la acción el 14 de octubre en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, donde se disputará su último partido de la fecha FIFA y antepenúltimo del año, antes de dos exhibiciones programadas en noviembre.

Próximos encuentros de la Selección Argentina: