Dellasanta: "Mársico es "ñoqui" de vialidad desde el año 1991"RAFAELA R24N
En un reportaje concedido en forma exclusiva a R24N, el concejal electo por LLA le responde al presidente del Concejo Municipal y dispara con munición pesada. Denuncia que Lisandro Mársico es "ñoqui" de Vialidad Provincial desde el año 1991, lo que aumenta la tensión existente con el edil del PDP. Dellasanta también hace un repaso de la política nacional y de la actualidad rafaelina, teniendo en cuenta que ya quedan menos de dos semanas para el fin de la campaña que elegirá autoridades nacionales el próximo 26 de octubre. Un explosivo, como siempre, Dellasanta, que deja mucha tela para cortar.
ÚLTIMAS NOTICIAS
Si es deudor alimentario, no entra a la cancha
Ricardo ZimermanJUDICIALES
Te puede interesar
Fabricio Dellasanta pidió que en Rafaela se terminen “los curros y la impunidad”
Agencia de Noticias del InteriorRAFAELA
Bryan Mayer se reunió con autoridades del municipio de 3 de Febrero para ver cómo aplicar el RIMI en Rafaela
Agencia de Noticias del InteriorRAFAELA
Lo más visto
El Tesoro de EE.UU. salió a respaldar al peso argentino: Santander ejecutó ventas de dólares por orden de Washington
Agencia de Noticias del InteriorECONOMÍA
Gisela Scaglia: “El kirchnerismo no vuelve más, pero Milei tampoco está llevando al desarrollo productivo”
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Manes sacude la campaña con un spot que apunta contra “los populistas de izquierda y de derecha”
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
La Libertad Avanza enfrentará las urnas con Espert en la boleta y Santilli como apuesta final
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA