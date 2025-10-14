Dellasanta: "Mársico es "ñoqui" de vialidad desde el año 1991"

En un reportaje concedido en forma exclusiva a R24N, el concejal electo por LLA le responde al presidente del Concejo Municipal y dispara con munición pesada. Denuncia que Lisandro Mársico es "ñoqui" de Vialidad Provincial desde el año 1991, lo que aumenta la tensión existente con el edil del PDP. Dellasanta también hace un repaso de la política nacional y de la actualidad rafaelina, teniendo en cuenta que ya quedan menos de dos semanas para el fin de la campaña que elegirá autoridades nacionales el próximo 26 de octubre. Un explosivo, como siempre, Dellasanta, que deja mucha tela para cortar.