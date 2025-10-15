Los futbolistas que debutaron en la Selección Argentina

Lionel Scaloni utilizó la reciente doble fecha amistosa para probar nuevos talentos, y Argentina logró una contundente victoria de 6-0 frente a Puerto Rico.

El entrenador destacó el debut de José Manuel López, un delantero de 24 años, que inició como titular en su primera aparición oficial con la selección. López, exjugador de Lanús y ahora en Palmeiras, fue clave en el ataque, contribuyendo con una asistencia en el segundo gol anotado por Alexis Mac Allister.

Además del delantero, otros tres futbolistas debutaron en el encuentro. Lautaro Rivero, defensor de 21 años de River Plate, se unió al equipo en la defensa, mientras que Aníbal Moreno, también de Palmeiras, mostró su habilidad en el centro del campo tras ingresar en la segunda mitad. Por último, Facundo Cambeses ocupó la portería a quince minutos del final, reemplazando a Emiliano "Dibu" Martínez. Todos ellos buscan asegurar un lugar en el plantel para la Copa del Mundo 2026.