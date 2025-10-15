Argentina vs. Colombia por la semifinal del Mundial Sub 20

La Selección Argentina Sub 20, dirigida por Diego Placente, se medirá este miércoles a Colombia en busca de un lugar en la final del Mundial. El encuentro se disputará a las 20:00 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, con arbitraje de Joao Pedro Pinheiro (POR). El partido será transmitido en vivo por DSports y Telefe.

Cómo llega Argentina

Argentina, que ha ganado los cinco partidos del torneo y mantenido su portería invicta en tres ocasiones, no podrá contar con Maher Carrizo debido a acumulación de amarillas. A pesar de esta baja, la Albiceleste presenta una defensa sólida y una delantera eficaz, liderada por Alejo Sarco, quien es el máximo goleador del equipo. Diego Placente mantendrá su esquema táctico y hará una sustitución directa en la delantera.

Además, Álvaro Montoro ya había sido descartado por una lesión en la fase anterior, lo que deja a Argentina con dos bajas significativas en el once titular.

Cómo llega Colombia

Por su parte, Colombia, entrenada por César Torres, llega al partido sin Neyser Villareal, también por acumulación de tarjetas. Los cafeteros han conseguido tres triunfos y dos empates en el torneo, y avanzaron como líderes de su grupo. Sin embargo, Villareal, quien anotó los tres goles en la victoria contra España (3-2) en cuartos de final, será una baja notable. También han perdido al lateral derecho Carlos Sarabia por el mismo motivo y Jordan Barrera por lesión.

A pesar de su invicto, Torres reconoció la dificultad del encuentro: "Ya sabemos cómo juegan ellos".

Probables once inicial

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Tobías Andrada o Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Colombia: Jordan García; Julio Bazán, Simón García, Yéimar Mosquera, Juan Arizala; Kéner González, José Cavadía o Jordan Barrera, Elkin Rivero; Óscar Perea, Emilio Aristizábal y Joel Canchimbo. DT: César Torres.