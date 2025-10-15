Mateo Retegui superó a Francesco Totti

La selección italiana sumó tres puntos importantes en las Eliminatorias de la UEFA para la Copa Mundial de 2026, tras vencer 3-0 a Israel. Con esta victoria, Italia se posiciona en el segundo lugar del Grupo I con 15 puntos, asegurando al menos su lugar en el repechaje y manteniendo la esperanza de alcanzar a Noruega, que lidera la zona con 18 unidades.

El delantero Mateo Retegui destacó al marcar dos de los tres goles del partido, incrementando su total a cinco en el certamen. Esta actuación lo coloca en el cuarto lugar de la tabla de goleadores. Además, su doblete le permite ascender al puesto 30 en la clasificación histórica de goleadores de la selección italiana, superando a leyendas como Francesco Totti y Antonio Cassano. Retegui ahora se aproxima a Andrea Pirlo, quien ocupa el puesto 25 con 13 goles.

En total, Retegui ha anotado 11 tantos en 24 partidos con la selección, comenzando su racha goleadora en marzo de 2023. Sus anotaciones más recientes incluyen el doblete ante Israel y tres goles en un amistoso contra Estonia.

Italia se prepara para sus próximos encuentros en noviembre, enfrentando a Moldavia y Noruega el 13 y 16, respectivamente, donde buscarán ganar ambos partidos para superar a los noruegos en la clasificación.