Mercedes confirmó a Russell y Antonelli para 2026

El equipo Mercedes ha anunciado oficialmente que George Russell y Kimi Antonelli serán su pareja de pilotos para la temporada 2026 de Fórmula 1, poniendo fin a semanas de especulaciones sobre su futuro. El comunicado, emitido por la escudería alemana, detalla que el contrato será multianual, con opciones de extensión.

“Confirmar nuestra alineación siempre fue cuestión de cuándo, no de si. George y Kimi han demostrado ser una dupla sólida, con una combinación de experiencia y juventud que nos entusiasma para el futuro”, declaró Toto Wolff, director del equipo.

Las negociaciones con Russell se habían complicado recientemente debido a diferencias en términos contractuales, especialmente en lo relacionado con la duración, salario y obligaciones comerciales. Además, se exploraron alternativas para el futuro, incluyendo un posible interés en Max Verstappen para 2027.

En el mercado de pilotos, la salida de alguno de los actuales corredores podría provocar movimientos en la zona media, abriendo espacio para Franco Colapinto. Las vacantes son principalmente en Red Bull, Alpine y Racing Bulls, donde Isack Hadjar y Arvid Lindblad se perfilan como candidatos destacados. Yuki Tsunoda y Liam Lawson aún no tienen sus puestos confirmados.