Viotti, Scaglia y Pullaro anunciaron la inauguración del nuevo Hospital Regional “Jaime Ferré” para el 15 de Diciembre

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia y el intendente Leonardo Viotti, recorrió el nuevo Hospital Regional "Jaime Ferré" y anunció su inauguración para el 15 de diciembre de 2025.

Scaglia expresó su satisfacción por el avance de la obra, destacando el equipamiento de alta tecnología que tendrá el hospital, el cual calificó como el más avanzado no solo de Argentina, sino de Sudamérica. Subrayó la importancia de esta inversión en un contexto donde, según ella, el gobierno nacional reduce el apoyo a la salud pública, resaltando el orgullo de los santafesinos por este logro.



Pullaro confirmó que se terminarán los últimos detalles para el 28 de noviembre y que la inauguración será celebrada con los rafaelinos y la comunidad de Castellanos. También enfatizó que el proyecto es una iniciativa de Estado, destacando la significativa inversión de su gobierno en tecnología y personal para hacer posible el funcionamiento del hospital.



El mandatario concluyó resaltando la singularidad del equipamiento del "Jaime Ferré", afirmando que no hay otro hospital público en Argentina con tecnología comparable.